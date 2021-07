Le père de Rhys Jones révèle le moment où on lui a dit que son fils de 11 ans avait été abattu alors qu’un flic sanglotait en revivant le meurtre d’un gang

TRAGIC Le père de Rhys Jones a révélé le moment où il a appris que l’enfant de 11 ans avait été tué par une balle perdue lors d’une fusillade mortelle dans un gang.

Le jeune rentrait chez lui après un entraînement de football lorsqu’il a été pris entre deux feux à Croxteth en août 2007.

Rhys Jones a été abattu en 2007 alors qu’il rentrait chez lui après un entraînement de football Crédit : PA : Association de la presse

Papa Steve Jones s’est souvenu du moment où il a appris que Rhys avait été abattu Crédit : Découverte+

Il est décédé tragiquement à l’hôpital après avoir été blessé par balle dans le dos lors d’un meurtre brutal qui a stupéfié la nation.

Son père Steve Jones a maintenant parlé du moment où il a découvert que Rhys avait été tourné dans le documentaire Britain’s Deadliest Kids on discovery+.

Il a déclaré: « J’étais sur la M57 en direction de Southport lorsque Mel a téléphoné pour dire que Rhys avait été abattu et que je devais rentrer chez moi.

« Elle avait l’air bouleversée, absolument en larmes, on pouvait l’entendre dans sa voix. »

Steve a couru à l’hôpital pour enfants Alder Hey où Rhys est décédé des suites de ses blessures peu de temps après.

Rappelant la mort tragique de son fils, il a déclaré: « Votre esprit ne veut tout simplement pas le prendre en compte, ne veut pas l’accepter. »

Le fan d’Everton, Rhys, venait de profiter d’un entraînement de football lorsqu’il a traversé le parking du Fir Tree Pub.

Alors qu’il traversait le tarmac, trois coups de feu ont retenti alors que l’écolier se retrouvait au milieu d’une sanglante guerre territoriale.

L’une des balles perdues a frappé Rhys dans le dos à la grande horreur de son entraîneur de football Steve Geoghegan, qui avait offert au garçon de rentrer chez lui quelques instants auparavant.

Il a raconté au documentaire : « Je suis monté dans ma voiture, j’ai fait marche arrière, je suis parti en voiture et mon fils Sean a crié.

« Sean avait entendu les coups de feu, je n’ai rien entendu. Alors qu’il criait, j’ai en quelque sorte sursauté et il a crié le nom de Rhys.

« Je savais que Rhys était à ma droite et j’ai en fait regardé par la fenêtre à ma droite. J’ai en fait attrapé Rhys tomber, je l’ai vu tomber. »

Steve a également rappelé comment Rhys était allongé sur le sol dans une mare de sang, les yeux grands ouverts.

Une énorme enquête pour meurtre a été lancée avec plus de 300 officiers travaillant 24 heures sur 24 pour rendre justice à la famille de Rhys.

Bien que la vidéosurveillance ait capturé le meurtre horrible, la police n’a pas pu trouver le tueur du jeune.

L’enquête tourmente toujours l’inspecteur-détective en chef Dave Kelly.

Il s’effondre dans le documentaire alors qu’il décrit sa première rencontre avec les parents de Rhys à l’hôpital.

L’officier a déclaré: « Un garçon de 11 ans. Il devait aller au lycée en septembre. [Mel Jones] a préparé son uniforme et ses affaires pour lui. Et il vient d’être retiré.

« Leur monde avait été déchiré. Juste déchiré. Et c’était à moi et à l’équipe d’essayer de leur apporter des réponses et de traduire en justice les responsables.

« Mais ce sont deux personnes adorables. Je voulais juste faire mon travail pour que Mel et Steve puissent obtenir justice. »

Au fur et à mesure que l’enquête s’intensifiait, les agents ont réalisé qu’un nom en particulier revenait sans cesse – Sean Mercer, 16 ans.

Le voyou local obsédé par les armes à feu était un membre éminent du gang Croxteth Young Guns et un fauteur de troubles connu.

Son « Crocky Crew » était impliqué dans une guerre de territoire avec le Strand Gang, alias le « Nogga Dogz », du domaine voisin de Norris Green.

Il y avait eu plus de 20 rapports de coups de feu provenant de voitures ou de vélos entre 2004 et 2007.

Mais la police a eu du mal à lier Mercer au crime horrible – ce qui signifie que le monstre a été laissé à se pavaner avec arrogance dans la ville, croyant qu’il était clair.

Ce n’est que lorsque la police a réussi à relier l’ADN de l’arme du crime à Mercer qu’il a finalement été inculpé avec 16 autres personnes huit mois plus tard.

Les voyous sont tous apparus à Liverpool Crown Court mais ont stupéfié le monde avec leur comportement sur le quai.

DCI Kelly a rappelé: « Dès le premier jour, le comportement de tous les accusés était honteux. »

Le tribunal a appris que Mercer s’était rendu sur les lieux en BMX après que trois membres du Strand Gang aient été vus sur le territoire de Crocky Crew.

Armé d’un revolver Smith & Wesson .455 de la Première Guerre mondiale, il a tiré trois coups de feu, dont le second a touché Rhys dans le dos.

Il a essayé de se frayer un chemin hors du meurtre – affirmant qu’il regardait un DVD chez un ami lorsque l’horreur s’est déroulée.

Les vils membres du gang du monstre avaient également tenté de le protéger en se débarrassant de son vélo, de ses vêtements et de son arme.

Mais les jurés ont vu à travers le réseau de mensonges écoeurant et ont unanimement condamné Mercer pour meurtre.

Il a été emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 22 ans en décembre 2008, ce qui signifie qu’il sera libéré dans neuf ans lorsqu’il aura 40 ans.

Une série de ses collègues membres de gangs ont également été emprisonnés pour avoir tenté de protéger Mercer, y compris James Yates qui a donné l’arme à Mercer.

La mère de Rhys, Mel, et son père, Steve, font maintenant campagne pour les services à la jeunesse et veulent créer un mémorial durable pour leur fils tragique.

Steven a déclaré: « Nous avons fait beaucoup de collecte de fonds après avoir perdu Rhys, et nous avons construit le petit centre sportif où Fir Tree avait l’habitude de s’entraîner.

« Nous nous souvenons tous les jours de Rhys ; nous pensons à lui tous les jours. »

Britain’s Deadliest Kids est disponible en streaming sous forme de coffret à partir du samedi 31 juillet sur discovery+, avec des épisodes également diffusés chaque semaine sur Quest Red

Le petit Rhys rentrait chez lui quand il a été pris dans une guerre de territoire Crédit : Découverte+

Une enquête pour meurtre a été lancée mais il a fallu huit mois pour inculper un suspect Crédit: News Group Newspapers Ltd

DCI Kelly tombe en panne alors qu’il se souvient de l’horrible meurtre Crédit : Découverte+

Les parents de Rhys demandent des informations après le meurtre de leur fils Crédit : Fonctionnalités Rex

Le meurtre a choqué la nation Crédit: News Group Newspapers Ltd

Sean Mercer a été mis en cage à vie Crédit : Document à distribuer