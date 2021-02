Le père de Reece et Lauren James choqué et impuissant face aux abus racistes dirigés contre ses enfants

Trop de parents dans le football anglais souffrent de la douleur de Nigel James.

Le père de Reece de Chelsea et Lauren de Manchester United est un autre encore rendu impuissant face aux abus racistes dont ils ne peuvent pas protéger leurs enfants.

Les deux joueurs ont été victimes d’abus en ligne à une semaine d’intervalle, entre la fin janvier et la première semaine de ce mois.

Au-delà de la condamnation, leurs clubs ne peuvent rien faire alors que les entreprises de médias sociaux continuent de se mettre la tête dans le sable.

Au lieu de cela, Nigel, ainsi que les autres parents de la Premier League et de l’extérieur, se résigne à s’élever au-dessus, afin de s’assurer qu’il ne consume pas sa famille.

S’adressant au podcast The Conv3rsation, il a déclaré: «Vous voulez vous battre. Et quand vous entendez quelque chose sur votre enfant, cela vous fait mal. Vous ressentez de la colère et vous ne pouvez rien y faire.

«C’est la chose vraiment douloureuse à ce sujet. Le fait que, vous savez, vous parlez à vos enfants, vous leur donnez tout le soutien, comme vous le faites depuis des années.

«Et pourtant, vous êtes en quelque sorte dans les limbes. Que fais-tu? Qui va t’aider? Qui va les soutenir? Que fais-tu? Que faisons-nous à ce sujet? »