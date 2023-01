Le père de Priyanka Choudhary n’est pas content que Salman Khan la gronde, dit “thoda zyada gussa kar dete hai”

Yogesh, le frère cadet de Priyanka Choudhary, candidate à Bigg Boss 16, qui est récemment entré dans la maison controversée, a révélé que son père n’était pas très content que Salman Khan gronde sa sœur.

Tout en parlant à Etimes TV, parlant de l’épisode Weekend ka Vaar et Salman Khan dénigrant Priyanka, il a déclaré: «Papa disait aussi l’autre jour à la maison qu’il se sent Salman monsieur thoda zyada gussa kar dete hai (Salman la gronde beaucoup parfois ). ” Il a en outre ajouté: “Je sens que Papa Salman monsieur se zyada age ke hai toh woh bol sakte hain. Je sens que les parents ko thoda lagta bhi hai zyada (je pense que notre père est plus âgé que Salman monsieur, donc il peut dire, je pense aussi que les parents se sentent vraiment mal quand leurs enfants se font gronder).

Tout en parlant de Priyanka, il a déclaré: «Mais je pense que Priyanka di joue très bien et si Salman monsieur le gronde également, c’est pour son bien. Elle le prend de manière positive et améliore également son jeu. »

Plus tôt, dans l’un des épisodes, Priyanka Choudhary s’est rendue dans la salle des confessions et a déclaré: «Je suis une fille simple jise shadi bhi karni hai, ghar basana hai. Ankit ke cas ko lekar principal zaada émotionnel ho rahi hu aur est pauvre cheez mein principal galat padd gai. Connexion ke liye meri image yahi hojaegi ki bahut chik chik karti hai (Je veux me marier, m’installer. Je deviens trop émotif à propos d’Ankit et je me sens coincé dans tout ça. C’est comme ça que les gens penseront à moi maintenant que je harcèle beaucoup).”





Récemment, lors de l’épisode Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar, le père de Nimrit Kaur a accusé Priyanka Choudhary de cibler sa fille. Il a également déclaré que ses fans répandaient la haine contre Nimrit. En retour, l’équipe de Priyanka a publié une déclaration officielle.

L’équipe de Priyanka a répondu: «Nous sommes profondément blessés par les déclarations faites par le père de Nimrit Kaur Ahluwalia dans l’épisode d’hier. Monsieur, cet immense amour qu’elle a répandu à travers le pays est GAGNE et non acheté. Qu’il s’agisse de lui faire gagner le concours MyGlamm en utilisant “zéro bots” (oui, nous pouvons le dire avec fierté et confiance) ou d’entrer dans l’histoire avec 4 millions de tweets, nous pouvons vous assurer que tout cela est bien réel et qu’il est le résultat du sang, de la sueur et les larmes de tout le fandom” Elle a gagné l’amour de tous les fans parce qu’elle est vraiment JANTA Kl JAAN!”

Lire | Bigg Boss 16: Les parents de Shalin Bhanot écrivent une lettre ouverte à BB après que leur fils ait reçu des menaces de mort de MC Stan