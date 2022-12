Le père de Pratyusha Banerjee affirme que Tunisha Sharma a été “assassinée”, dit que “la même chose s’est produite avec Sushant Singh Rajput”

Le suicide de Tunisha Sharma a ravivé les blessures du père de feu l’actrice Pratyusha Banerjee, Shankar Banerjee. Le 24 décembre, Tunisha s’est suicidée sur les plateaux de son émission Ali-Baba : Daastaan-E-Kabul. Peu de temps après la mort de Sharma, le père de Pratyusha a réagi à la perte de jeunes talents.

En parlant à AajTak, le père de Pratyusha a déclaré que lorsqu’il avait lu les nouvelles sur Tunisha, il se sentait triste. “Soudain, mes vieilles blessures sont devenues fraîches. En tant que père, je peux comprendre l’état de la mère de Tunisha en ce moment.” Partageant son point de vue sur la mort de Sharma, Sr Banerjee a déclaré qu’il pensait que Tunisha n’était pas morte par suicide, mais qu’elle avait été assassinée. “Autant que je puisse comprendre la mort de Tunisha, cela me semble être un meurtre. Au cours des dernières années, tous les meurtres ont pris la forme d’un suicide. Quelque chose de similaire s’est produit avec Sushant Singh Rajput. Lorsque je parlais à ma femme, les deux d’entre nous pleuraient qu’une fois de plus une mère a perdu sa fille innocente de 20 ans.”

Enfin, Shankar a expliqué pourquoi il pense que la mort de Tunisha était un meurtre planifié. Il a déclaré que si quelqu’un se suicide intentionnellement, il s’assure de laisser une note ou une lettre afin que d’autres personnes ne souffrent pas. “C’est une affaire de meurtre à 100%”, a déclaré le père de Pratyusha. Pour les non-initiés, la star de Balika Vadhu, Pratyusha Banerjee, est décédée par suicide en 2016. Elle a également été vue dans la saison 6 de Bigg Boss.

Selon le dernier développement de l’affaire Tunisha Sharma, son ex-petit ami et co-star Sheezan Khan, qui serait accusé dans l’affaire de la mort de son co-acteur Tunisha Sharma, a supprimé ses conversations WhatsApp avec une autre fille, selon la police du Maharashtra. Selon le rapport de l’ANI, dans la demande soumise par la police demandant la détention provisoire de 5 jours de Sheezan par le tribunal, les responsables ont allégué que Sheezan Khan avait une liaison avec une autre fille en dehors de Tunisha Sharma et il a supprimé de nombreuses conversations de son mobile après avoir été détenu en lien avec la mort de sa co-star et ex-petite amie Tunisha Sharma.