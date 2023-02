Le père de Pooja Vastrakar veut que sa fille investisse Rs 1,9 Crore de WPL dans FD

Peu importe combien nous grandissons, nous resterons toujours des enfants pour nos parents. Surtout, à nos parents desi! Il en va de même pour le joueur de cricket indien Pooja Vastrakar. C’est une joueuse de cricket indienne qui joue actuellement pour le Madhya Pradesh et l’Inde. Étant une polyvalente, elle joue en tant que quilleur moyen-rapide du bras droit et frappeuse droitière. Un tweet qui devient actuellement viral montre comment son père a dit un jour qu’elle gaspillait beaucoup d’argent et qu’il voulait qu’elle investisse tout son argent dans un dépôt fixe.

Le tweet, téléchargé par l’utilisateur Mufaddal Vohra, a attiré de nombreux regards et est devenu viral.

« Le père de Pooja Vastrakar a dit : « Pooja gaspille beaucoup d’argent. Je veux qu’elle investisse tout l’argent de WPL (1,9cr) dans un dépôt fixe », lit-on dans le tweet. Il a fait cette révélation lors d’un entretien avec l’Indian Express. Jetez un œil au tweet :

Le père de Pooja Vastrakar a déclaré: “Pooja gaspille beaucoup d’argent. Je veux qu’elle investisse tout l’argent de WPL (1,9cr) dans un dépôt fixe”. (À Indian Express).— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 15 février 2023

Ayant recueilli plus de 153 000 vues. Le tweet est maintenant viral et a des tonnes de réponses. “Je pense que les parents devraient laisser les joueurs se concentrer sur le développement de leur jeu et non sur l’argent”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Beaucoup ont pu comprendre cela et comment les parents indiens seraient toujours aussi typiques. Il y avait des gens qui aussi

mèmes partagés. Regardez par vous-même :

Arre yaar 😂😂😂😂— Mehran मेहरान 🇮🇳 (@mehranzaidi) 15 février 2023

Aajkal retour accha hai. Pas un mauvais appel – Chirag Garg (@chirag_garg) 15 février 2023

Pendant ce temps, Pooja Vastrakar reste parmi les meilleurs achats. Elle a été vendue pour Rs 1,9 crore au WPL. Au total, 1525 joueurs se sont inscrits à la vente aux enchères de joueurs WPL. 448 joueurs ont atteint la liste finale. Parmi ceux-ci, qui passeront sous le marteau, 269 sont indiens, 179 sont des joueurs étrangers, dont 19 de pays associés. Delhi Capitals, Gujarat Giants, Mumbai Indians, Royal Challengers Bangalore et UP Warriorz sont les cinq franchises. Pour la saison inaugurale de WPL, la bourse aux enchères avec chaque franchise est de Rs 12 crore (environ 1,46 million de dollars US). Les joueurs plafonnés avaient la possibilité de choisir leurs prix de base dans ces tranches – Rs 30 lakh, Rs 40 lakh ou Rs 50 lakh. Les joueurs non plafonnés ont leurs prix de base à Rs 10 lakh et Rs 20 lakh.

