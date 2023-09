Le père de Pasco comparaît devant le tribunal, accusé du meurtre de son fils de 8 ans et d’avoir abusé de ses deux filles

Un homme de Pasco, âgé de 35 ans, a comparu pour la première fois devant le tribunal vendredi après-midi pour faire face à des accusations selon lesquelles il aurait brutalement abusé de ses enfants jusqu’à la mort de l’un d’eux.

Edgar Casian-Garcia est apparu vendredi par liaison vidéo depuis la prison du comté de Franklin, près de sept mois après que lui et sa petite amie ont été arrêtés au Mexique.

Les procureurs ont porté de nombreuses accusations contre le couple, notamment pour meurtre au premier degré aggravé, passible d’une peine de prison à perpétuité.

Il est également accusé de deux chefs de viol d’enfant au premier degré et de trois chefs d’agression au premier degré sur un enfant.

La procureure adjointe Maureen Astley a demandé qu’il soit détenu sans caution. Elle a souligné la gravité des accusations et le fait que Casian-Garcia était en fuite depuis plus d’un an.

L’avocat de la défense Michael Nguyen a réservé de demander une caution inférieure à une date ultérieure.

Le juge Sam Swanberg a accepté la suspension sans caution.

Casian-Garcia devrait revenir devant le tribunal dans une semaine pour plaider en faveur des accusations.

Edgar Casian, photographié ici avec sa mère Maria Quintero, a été vu pour la dernière fois en septembre 2020.

Lui et sa petite amie Araceli Medina sont accusés d’horribles abus envers Edgar Casian, 8 ans, et ses deux sœurs. Les enquêteurs affirment que leurs têtes ont été maintenues sous l’eau, qu’elles ont été coupées avec des lames de rasoir et que de l’eau bouillante a été versée sur l’une d’entre elles.

Alors qu’ils vivaient ensemble, le couple a attaché les enfants et les a laissés dans la salle de bain, selon les enquêteurs.

Une fois, vers octobre 2020, ils ont attaché Edgar, l’ont allongé sous la douche, lui ont mis un masque chirurgical sur le visage, ont pointé la pomme de douche vers le masque, ont ouvert l’eau et sont partis, selon des documents judiciaires.

A leur retour, le garçon était mort. Mais la police ne saurait qu’il avait disparu avant juin 2021.

En novembre 2020, ses sœurs, alors âgées de 9 et 3 ans, s’étaient présentées seules à Tijuana, au Mexique. La fille plus âgée était incapable de marcher, de manger ou d’aller aux toilettes sans aide.

Des mandats d’arrêt ont été émis contre le couple en juin 2021 après que la police de Pasco a finalement eu connaissance des filles. Les accusations ont été revalorisées en février 2022 lorsque le corps d’Edgar a été découvert dans un champ près de South Finley Road et de l’autoroute 397.

Le couple, qui était sur le Liste des personnes les plus recherchées par les US Marshalsont été arrêtés au Mexique en mars 2023.

Median continue de lutter contre son extradition du Mexique.

Meurtre et abus

Maria Quintero, la mère de Casian dit au Herald en juin 2021, elle a appelé à plusieurs reprises la police et les services de protection de l’enfance de l’État de Washington après que son ex-petit-ami ait pris la garde de leur fils et de leurs deux filles.

Les trois enfants avaient passé la majeure partie de leur vie avec leur grand-mère paternelle, selon des documents judiciaires. Casian-Garcia et Medina les ont pris en mai 2020.

Lorsque les enfants ont arrêté de suivre les cours en ligne, une enseignante de l’école primaire Barbara McClintock a appelé le CPS.

Ils ont été vus en personne pour la dernière fois lorsqu’un policier de Pasco a répondu à une plainte concernant une violation de l’interdiction de contact et du vandalisme dans leur appartement de la route 68. Les enfants peuvent être vus sur les images de la caméra corporelle.

Casian-Garcia a déclaré aux responsables de l’école que les enfants avaient déménagé à Vancouver, Washington, en septembre 2020, puis que le mois suivant, le couple avait emménagé dans un appartement de Pasco, où les enfants auraient été maltraités.

La police de Pasco demande de l’aide pour retrouver Edgar Casian, 8 ans. La dernière fois que le garçon a été vu par la police, c’était en septembre 2020.

Quelques jours après la mort d’Edgar sous la douche, Casian-Garcia et Medina ont emmené les filles au Mexique et les ont laissées au bord de la route avant de retourner à Pasco, selon les enquêteurs.

Après l’arrivée des filles au Mexique, la police s’est rendue à l’appartement de Casian-Garcia et Medina et le couple leur a dit que les enfants ne vivaient plus avec eux et qu’ils avaient été emmenés par les services de protection de l’enfance.

Mais les responsables de l’État ont déclaré qu’ils n’avaient jamais sorti les enfants de l’appartement.

Les filles ont depuis été renvoyées aux États-Unis.