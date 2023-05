Le père de Parineeti Chopra a du mal à retenir ses larmes sur des photos intimes inédites de ses fiançailles avec Raghav Chadha

Raghav Chadha et Parineeti Chopra se sont récemment fiancés à la Kapurthala House de New Delhi. Jeudi, l’actrice s’est rendue sur Instagram et a publié une série de photos de sa cérémonie de fiançailles.

Partageant les photos, l’actrice a écrit: «Je me sentais surréaliste d’être bénie par le Jathedar de l’Akal Takht Sahib, Singh Sahib Giani Harpreet Singh Ji. Sa présence sacrée à nos fiançailles signifiait tout pour nous.

Regarde:





Le frère de Parineeti Chopra a commenté: « Un papa décontracté qui déchire en arrière-plan est le point culminant », car son père peut être vu devenir émotif en arrière-plan. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Nick jija ko dikhao yaar ». Le second a dit: « Tu es la personne la plus belle et la plus humble de ce monde, vraiment je suis un très grand fan. » Le troisième a dit: « Parineeti et Rajneeti dono raghav bhaiyan ke hath mein. »