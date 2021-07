LE père d’une fillette de six ans qui a été abattue à Washington DC aurait été emmené par des flics lors d’une manifestation de Black Lives Matter après la fusillade mortelle.

Nyiah Courtney a été tué et cinq autres ont été blessés après la fusillade de vendredi soir.

Nyiah Courtney, 6 ans, a été tuée dans une fusillade de masse vendredi soir

Les coups de feu ont éclaté peu après 23 heures dans la région de Congress Heights, dans le sud-est de Washington.

Les flics qui se trouvaient à proximité sont intervenus sur les lieux environ 34 secondes après le premier coup de feu.

Nyiah a été transportée d’urgence dans un hôpital local dans une voiture de police, où elle a été déclarée morte, a déclaré le chef du département de la police métropolitaine, Robert Contee.

Samedi soir, des images partagées par le Informateur de Washington semblait montrer que le père de la fille était emmené par des flics lors d’une manifestation de Black Lives Matter.

Le clip de deux minutes montre une foule entourant un véhicule de police.

La police n’a pas encore confirmé que l’homme arrêté était le père de Niyah. On ignore actuellement pourquoi l’homme a été placé en détention.

Les autorités pensent que les coups de feu provenaient d’un véhicule qui passait vendredi soir.

Les flics devraient publier une vidéo du véhicule plus tard samedi et offrir une récompense pouvant aller jusqu’à 60 000 $ pour les informations qui conduisent à une arrestation dans l’affaire.

« Les lâches qui ont commis ce crime sont entrés dans cette communauté, sans aucun égard pour la vie humaine, sans égard pour la vie de Nyiah et ont ouvert le feu », a déclaré Contee lors d’une conférence de presse samedi.

« Cela ne peut pas et ne sera pas toléré. Il est temps pour nous de dire assez, c’est assez.

« Elle commençait la première année cet automne et maintenant cela n’arrivera plus et franchement, c’est inacceptable pour moi et cela devrait l’être pour chaque résident.

« Nous ferons tout ce qu’il faut pour clore cette affaire de manière rapide et professionnelle. »

Plus à venir…

