Le père de Novak Djokovic rejoint les supporters de Poutine à l’Open d’Australie | Nouvelles du monde

Une vidéo a émergé du père de Novak Djokovic lors d’une démonstration pro-russe à l’Open de tennis d’Australie.

Srdjan Djokovic se tient à côté d’un homme tenant un drapeau imprimé à l’effigie de Vladimir Poutine.

L’homme barbu porte un T-shirt avec le symbole Z pro-guerre dessus.

M. Djokovic lui fait un bref commentaire. Cette remarque, selon la légende de la vidéo, est : “Vive les Russes”.

La séquence a été publiée sur YouTube par Simeon Boikov – qui serait un partisan de Poutine – en utilisant le pseudo Aussie Cossack.

Après la victoire en quart de finale de Novak Djokovic sur le Russe Andrey Rublev, un groupe s’est rassemblé sur quelques marches à l’extérieur du lieu principal du tournoi, la Rod Laver Arena, tenant des drapeaux russes et scandant “Serbie, Russie”.

L’un d’eux semblait être le même homme à côté duquel M. Djokovic était photographié, tenant le drapeau de Poutine.

L’ambassadeur d’Ukraine en Australie, Vasyl Myroshnychenko, a déclaré que la manifestation était une “honte”.

Il a tweeté : “C’est un paquet complet. Parmi les drapeaux serbes, il y a : un drapeau russe, Poutine, symbole Z, soi-disant drapeau de la République populaire de Donetsk. C’est une telle honte…”

L’ancien joueur de tennis ukrainien Alex Dolgopolov, qui sert dans l’armée ukrainienne, a tweeté que les scènes étaient “absolument dégoûtantes”.

Image:

Un homme avec un drapeau de Vladimir Poutine à l’Open d’Australie. Photo : cosaque australien





Quatre personnes ont été interrogées par la police et expulsées du site de Melbourne pour “drapeaux et symboles inappropriés” et menaces contre les agents de sécurité, a déclaré mercredi Tennis Australia.

Il a ajouté jeudi que l’un d’eux “assistait désormais la police dans des affaires sans rapport”.

La semaine dernière, les drapeaux russes et biélorusses ont été interdits pour le reste du tournoi du Grand Chelem après qu’un drapeau ait été affiché lors d’un match entre des joueurs russes et ukrainiens.

Les joueurs et leurs équipes ont été rappelés à la politique du tournoi, a déclaré Tennis Australia.

“Les joueurs et leurs équipes ont été informés et rappelés de la politique de l’événement concernant les drapeaux et les symboles et d’éviter toute situation susceptible de perturber”, indique son communiqué.

“Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les agences de sécurité des événements et les forces de l’ordre.”