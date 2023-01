Le père de Novak Djokovic filmé avec des fans tenant des drapeaux pro-russes

Le père de Novak Djokovic a été filmé posant avec des fans brandissant des drapeaux pro-russes à l’Open d’Australie dans des scènes que l’ambassadeur d’Ukraine a qualifié jeudi de “honte”.

La star serbe venait de réserver sa place en demi-finale du tournoi avec un match consécutif contre l’adversaire russe Andrey Rublev à la Rod Laver Arena mercredi soir.

Après le match, un groupe de supporters a déployé des drapeaux russes près du stade, dont un avec le visage de Vladimir Poutine, scandant des slogans pro-russes.

Tennis Australia a déclaré que quatre personnes “ont révélé des drapeaux et des symboles inappropriés et menacé des agents de sécurité”. La police a été appelée et ils ont été expulsés de Melbourne Park.

Une vidéo publiée plus tard sur un compte YouTube australien pro-russe montrait le père de Djokovic, Srdjan, posant avec un homme tenant le drapeau de Poutine.

Elle était sous-titrée : “Le père de Novak Djokovic fait une déclaration politique audacieuse.”

Les journalistes de tennis serbes ont confirmé qu’il s’agissait du père de Djokovic et le journal Melbourne Age a rapporté qu’il avait dit en serbe : “Vive la Russie”.

Les spectateurs sont interdits d’avoir des drapeaux russes ou biélorusses au Grand Chelem après que l’ambassadeur d’Ukraine en Australie et en Nouvelle-Zélande, Vasyl Myroshnychenko, ait exigé une action lorsqu’ils ont été vus parmi la foule la semaine dernière.

Il a déclaré sur Twitter jeudi que le dernier incident était honteux.

« C’est un package complet. Parmi les drapeaux serbes, il y a : un drapeau russe, Poutine, symbole Z, soi-disant drapeau de la République populaire de Donetsk”, a-t-il tweeté avec un lien vers la vidéo.

“C’est une telle honte … @TennisAustralia @AustralianOpen.”

Un autre homme a été photographié par l’AFP à l’intérieur du stade lors du match de Djokovic avec un t-shirt pro-guerre avec le symbole “Z” – associé au soutien à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les joueurs russes et biélorusses ont normalement concouru sous un drapeau blanc neutre en tant qu’indépendants, comme c’est le cas à l’Open d’Australie.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)