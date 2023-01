Le père de Nimrit Kaur rompt le silence après que la famille de Priyanka Choudhary ait réagi aux remarques de trolls rémunérés

Au cours de l’épisode Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar, le père de Nimrit Kaur a accusé Priyanka Choudhary de cibler sa fille. Il a également déclaré que ses fans répandaient la haine contre Nimrit. En retour, l’équipe de Priyanka a publié une déclaration officielle.

L’équipe de Priyanka a répondu: «Nous sommes profondément blessés par les déclarations faites par le père de Nimrit Kaur Ahluwalia dans l’épisode d’hier. Monsieur, cet immense amour qu’elle a répandu à travers le pays est GAGNE et non acheté. Qu’il s’agisse de lui faire gagner le concours MyGlamm en utilisant “zéro bots” (oui, nous pouvons le dire avec fierté et confiance) ou d’entrer dans l’histoire avec 4 millions de tweets, nous pouvons vous assurer que tout cela est bien réel et qu’il est le résultat du sang, de la sueur et les larmes de tout le fandom” Elle a gagné l’amour de tous les fans parce qu’elle est vraiment JANTA Kl JAAN!”





Il a en outre ajouté: «De plus, tout comme Priyanka, nous n’aimons pas embrouiller qui que ce soit, mais maintenant que nous sommes ici, nous ne voulons pas non plus que notre silence soit confondu avec de la faiblesse. Ce n’est PAS une attaque, c’est une représailles. Alors voilà – Le Paltan a eu un terrible bot de combat contre le temps pendant le concours My Glamm, et après avoir été déclaré GAGNANT du concours, nous pouvons dire que notre amour est plus fort que n’importe quel nombre de bots. Par conséquent, prouvé. – L’équipe PCC et sa famille.”

Dimanche, le père de Nimrit a réagi à la déclaration, il a déclaré: “Nous croyons fermement qu’aucun fan responsable et authentique ne s’abaissera jamais au niveau laid de donner ouvertement des menaces de mort et de viol ou de propager la haine par la honte corporelle, la honte de l’âge, la moquerie de ma fille. l’anxiété et même sa communauté “, déclare le père de Nimrit. Nous tenons pour responsable une sorte de stratégie de médias sociaux délibérée et condescendante par l’équipe de cette personne, qui à plusieurs reprises a publié des messages et partagé des histoires sur les profils vérifiés de Mme Priyanka essayant sans fondement dégrader Nimrit Kaur Ahluwalia, comme par exemple essayer sournoisement de se moquer de ses émotions en lisant la lettre de famille qui a été envoyée à l’intérieur de la maison il y a quelques semaines.





La déclaration a en outre lu: «Ce faisant, son équipe a délibérément encouragé les soi-disant fans irresponsables à essayer de troller ouvertement et de cibler Nimrit Ahluwalia. Il semblait que notre silence digne était confondu et mal interprété comme un signe de faiblesse. Je suis sûr que si Miss Priyanka a des fans authentiques et responsables, non seulement ils maintiendront sa dignité, mais ils donneront également aux autres candidats leur respect durement gagné et se comporteront d’une manière beaucoup plus gracieuse.

“Cela n’a rien à voir personnellement avec Mlle Priyanka Choudhary ou sa famille.

Souvenons-nous tous qu’un vrai gagnant et un vrai leader ne se forment jamais en tirant quelqu’un vers le bas, mais en créant une voie gagnante tout en gagnant le cœur de tout le monde sur le chemin du sommet, que ce soit les concurrents, les fans ou les téléspectateurs », a-t-il conclu.

