Le père de Nicki Minaj, Robert Maraj, est mort après avoir été coincé par une voiture dans un délit de fuite

Le père de Nicki Minaj est mort tragiquement dans un délit de fuite.

Le père du chanteur, Robert Maraj, âgé de 64 ans, a été tué vendredi soir lorsqu’une voiture l’a heurté alors qu’il traversait la route à New York.

Selon la police du comté de Nassau, Robert a été heurté par la voiture vers 18 heures alors qu’il se dirigeait entre Roslyn Road et Raff Avenue.

Les rapports de police indiquent que le conducteur a immédiatement fui les lieux, ce qui signifie que les témoins oculaires n’ont pas réussi à obtenir une description claire du véhicule et du conducteur.

À la suite de l’accident d’horreur, Robert a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état critique.









Après avoir subi de graves blessures, le père bien-aimé de Nicki a malheureusement perdu son combat et est décédé au cours du week-end.

Selon TMZ, la brigade des homicides enquête actuellement sur l’affaire et a plaidé auprès du public pour l’aider à identifier le conducteur en question.

Nicki n’a pas encore commenté la mort de son père bien que son représentant ait confirmé la tragédie à TMZ.







(Image: Getty Images)



Bien que la chanteuse Starships ait gardé sa vie de famille secrète depuis le tournage de la célébrité, Nicki a été photographiée avec son père à plusieurs reprises.

Le couple semblait avoir entretenu un lien père-fille fort.

Nicki, de son vrai nom Onika Tanya Maraj, est née à Saint James dans le district de Port of Spain à Trinité-et-Tobago.







(Image: Instagram / Nickiminaj)



Robert était un cadre financier et chanteur de gospel à temps partiel et avait une mère afro-trinidadienne et un père indo-trinidadien.

Son épouse Carol, la mère de Nicki, est également une chanteuse de gospel d’ascendance afro-trinidadienne.

La mort tragique de Robert survient quatre mois seulement après que Nicki ait accueilli son premier enfant avec son mari Kenneth Petty.

The Mirror a contacté les représentants de Nicki pour commentaires.