Le père de Naya Rivera s’exprime et plus – Hollywood Life

Crédit d’image : FOX/Everett Collection

Personne ne peut douter du pouvoir Joie avait lors de sa première en 2009. La série de comédie musicale est devenue un phénomène mondial et a propulsé le casting dans la célébrité. Au cours de Glee’s courir et après sa fin, le casting a connu des tragédies dévastatrices et des scandales choquants.

Le prix de la joie est une série limitée en trois parties qui a plongé profondément dans les hauts et les bas de Joie. Jetez un œil aux plus grands moments de la série, qui sera diffusée le 16 janvier à 21 h sur ID et pourra être diffusée le même jour sur Discovery+.

* Le père de Naya Rivera l’a avertie de ne pas sauter du bateau avant sa mort.

de Naya Rivera père, Georges Riveras’exprime pour la première fois sur la mort tragique de sa fille en juillet 2020. Dans Le prix de la joieGeorge retourne au lac Piru pour la première fois depuis que Naya s’est noyée après une journée avec son fils, Josey.

Avant que Naya et Josey ne sortent sur le bateau, Georga révèle qu’il était FaceTiming avec elle “essayant de lui parler à travers les pièges d’essayer d’ancrer votre bateau”. Il admet qu’il a eu un “sentiment de naufrage” ce jour-là. George dit qu’il a fait remarquer que Naya était juste sur un bateau ponton et l’a avertie de ne pas en sauter. “C’était la dernière fois que je lui ai parlé”, dit-il.

* Le père de Naya Rivera n’avait « aucun espoir » après sa disparition.

“J’ai su immédiatement quand j’ai reçu l’appel téléphonique à Knoxville que c’était fini”, dit George à propos du moment où il a reçu l’appel concernant la disparition de Naya. « On ne trouve pas un enfant de 5 ans à la dérive endormi sur un bateau au bout d’un lac sans sa mère et sans espoir. Je n’avais aucun espoir.

Après une recherche de 5 jours, le corps de Naya a été récupéré du lac Piru le 13 juillet 2020, le 7e anniversaire de Cory Monteith décès. Elle avait 33 ans.

*L’ami de Cory Monteith lui révèle son dernier message sincère avant sa mort.

Stephen Kramer Glickman parle de son amitié avec Cory avant la mort de l’acteur. Stephen révèle qu’ils communiqueraient par e-mail. Lorsque Stephen a demandé à Cory comment les choses se sont passées, Cory a répondu: «La vie a été au-delà de la réalité pour moi. Chaque jour meilleur que le précédent.

Stephen qualifie le message de « obsédant ». Il ajoute: “C’était mon dernier message de sa part avant son décès.” Cory est décédé le 13 juillet 2013 d’une intoxication combinée à l’héroïne et à l’alcool. Il a été retrouvé mort à l’âge de 31 ans dans sa chambre d’hôtel Fairmont Pacific Rim. Cory avait été ouvert dans le passé sur ses luttes contre la toxicomanie.

* Le colocataire de Cory Monteith révèle que Cory est devenu plus “névrosé” après la saison 2.

“Je me souviens que Cory était bouleversé parce qu’il avait dû refuser des films”, a déclaré l’ancien colocataire de Cory, Justin Neilrévèle dans Le prix de la joie. «Et je me souviens spécifiquement que c’était après la saison 2 où il voulait profiter d’une partie de la vie et il va, va, va sans arrêt. Cory avait juste l’air de devenir de plus en plus névrosé et de plus en plus isolé. Je ne savais vraiment pas ce qui se passait avec lui.

*Le décorateur dit que Mark était “un peu décalé”.

Même avant de Mark Salling problèmes juridiques, décorateur de plateau Glee Barbara Munch révèle que Mark était «un peu décalé. Ce n’était pas qu’un jeune homme ordinaire. Il avait quelques problèmes en cours. Cela semblait évident, mais ce n’était vraiment pas mes affaires ce qu’ils étaient. Mark a notamment menti lors de son Joie audition et dit qu’il avait 19 ans au lieu de 26.

Mark a été arrêté pour possession de pornographie juvénile en 2015. Il a plaidé coupable deux ans plus tard dans le cadre d’un accord de plaidoyer. Avant une audience de détermination de la peine, Mark s’est suicidé le 30 janvier 2018. Il avait 35 ans.

