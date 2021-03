Naya riverale père appelle pour Joie fans de partir Ryan Murphy seul après l’avoir accusé d’avoir rompu une promesse faite au fils de la star décédée Josey Dorsey.

Le mardi 9 mars, le papa de l’actrice, George Rivera, a laissé entendre sur Twitter que Ryan n’avait pas donné suite à sa promesse de fournir un fonds universitaire pour le garçon de 5 ans, qui est élevé par l’ex de Naya, Ryan Dorsey. Le Joie showrunner a posté en réponse que lui et les autres co-créateurs de l’émission Brad Falchuk et Ian Brennan « se sont engagés à créer un fonds universitaire » pour le garçon « par le biais du Naya Rivera Estate Trust » et « ont eu des conversations répétées avec les exécuteurs testamentaires appropriés de sa succession ».

Suite à une demander de George à « Get the Glee tweeters on this !!!! » de nombreux fans ont exprimé des messages de soutien pour lui et Josey et ont critiqué le showrunner. Ils ont également obtenu le hashtag #JusticeForTheRiveraFamily tendance.

« Les gars, nous apprécions tout l’amour pour Naya, je ressens votre sincérité et votre dévouement et elle me manque tous les jours, » le père de Naya tweeté le mercredi 10 mars. « 2 choses, veuillez laisser @MrRPMurphy seul à propos de ses actions ou de ses non-actions … c’est à lui de résoudre. »