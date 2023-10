EVANSTON, Illinois — Le père de l’adolescente américaine libérée, Natalie Raanan, a déclaré vendredi qu’elle se portait bien après deux semaines de captivité après qu’elle et sa mère aient été enlevées en Israël par le Hamas et détenues à Gaza.

Uri Raanan, de l’Illinois, a déclaré à l’Associated Press qu’il avait parlé à sa fille vendredi par téléphone. « Elle va bien. Elle va très bien », a déclaré Uri Raanan, qui vit dans la banlieue de Chicago. « Je suis en larmes et je me sens très, très bien. »

L’homme de 71 ans a déclaré avoir vu aux informations plus tôt vendredi qu’une mère et sa fille américaines seraient libérées par le Hamas, et il a passé la journée à espérer que cela signifiait sa fille et sa mère, Judith Raanan.

Savoir que Natalie pourra peut-être célébrer son 18e anniversaire la semaine prochaine à la maison avec sa famille et ses amis est « merveilleux ». La meilleure nouvelle », a déclaré Uri Raanan.

Il a dit qu’il pensait que Natalie et Judith étaient en transit vers Tel Aviv pour retrouver des proches, et que toutes deux seraient de retour aux États-Unis au début de la semaine prochaine.

Le président Joe Biden était parmi les nombreux à célébrer la nouvelle de la libération des Raanans.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que les deux Américains se trouvaient hors de la bande de Gaza et avec l’armée israélienne. Le Hamas a déclaré vendredi qu’il les avait libérés pour des raisons humanitaires dans le cadre d’un accord avec le gouvernement qatari.

Il s’agit des premiers otages libérés depuis que les militants du Hamas, selon Israël, ont enlevé environ 200 personnes lors de leur déchaînement du 7 octobre.

« Je suis ravi qu’ils soient bientôt réunis avec leur famille, qui est ravagée par la peur », a déclaré Biden à Washington. Le président s’est entretenu vendredi avec Judith et Natalie et « a fait savoir qu’elles bénéficieraient du plein soutien du gouvernement américain pour se remettre de cette terrible épreuve », a indiqué la Maison Blanche.

Uri Raanan a déclaré plus tard vendredi lors d’une courte conférence de presse qu’il n’avait parlé avec sa fille que pendant quelques minutes émouvantes et qu’ils n’avaient pas parlé de ce qu’elle et sa mère avaient vécu au cours des deux dernières semaines. Il a déclaré que Judith avait une blessure mineure qu’il a décrite comme une « petite égratignure » à la main.

« Ils ont l’air bien et sonnent bien », a-t-il déclaré, ajoutant que lorsqu’il verra sa fille, il envisage de la serrer dans ses bras et de l’embrasser. « Ça va être le plus beau jour de ma vie. »

Il a également déclaré qu’il ne savait pas pourquoi ils avaient été choisis pour être libérés.

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui a transporté les Américains libérés de Gaza vers Israël, a déclaré que leur libération offrait « une lueur d’espoir » pour ceux qui sont toujours détenus.

Judith, 59 ans, et Natalie, qui ont toutes deux la double nationalité israélo-américaine, étaient en voyage depuis leur domicile d’Evanston, dans la banlieue de Chicago, en Israël pour célébrer l’anniversaire de la mère de Judith et les fêtes juives, ont déclaré des membres de la famille. Ils se trouvaient à Nahal Oz, près de la frontière avec Gaza, le 7 octobre, lorsque des militants du Hamas ont fait irruption dans les villes du sud d’Israël, tuant des centaines de personnes et en enlevant d’autres.

Leur famille n’avait plus de nouvelles d’eux depuis l’attaque et les responsables américains et israéliens ont ensuite informé qu’ils étaient détenus à Gaza, a déclaré le frère de Natalie.

« La nouvelle selon laquelle Judith et Natalie ont été libérées des mains du Hamas est accablante. Cela nous apporte une immense gratitude envers le Tout-Puissant, envers Dieu, pour cet incroyable miracle », a déclaré Meir Hecht, le rabbin de Judith, lors d’une conférence de presse devant son domicile à Evanston vendredi après-midi.

« En même temps, nous ressentons une profonde douleur », a déclaré Hecht, qui a demandé que les autres otages soient libérés le plus rapidement possible. « Nous devons continuer à assiéger tous ceux que nous pouvons et de toutes les manières possibles, et prier pour leur libération. »

Judith venait régulièrement à la congrégation de Meir et se sentait comme « une partie de notre famille », a déclaré le rabbin.

Natalie aime l’art, le maquillage, la mode et DoorDash – « elle déteste manger à la maison », selon son frère Ben Raanan, qui vit à Denver. Elle a obtenu son diplôme d’études secondaires cette année et hésitait entre aller à l’université pour étudier le design d’intérieur ou de mode et suivre un apprentissage dans un salon de tatouage.

Ben Raanan a décrit sa sœur comme « une personne très aimante et gentille ». Leur frère cadet est non verbal et beaucoup plus âgé que Natalie, mais elle se donne comme priorité de maintenir un lien fort avec lui, a-t-il expliqué.

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, et la sénatrice américaine Tammy Duckworth ont exprimé leur soulagement à la nouvelle de la libération des Raanan, tout en demandant aux gens de se souvenir des autres familles dont les proches ont été enlevés.

« J’ai hâte de les accueillir chez moi après avoir fait preuve d’une force et d’un courage immenses face à une terreur impensable », a déclaré Pritzker.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la libération des deux Américains était « un très bon résultat » et a exprimé l’espoir que cela pourrait ouvrir la voie à la libération d’autres personnes, notamment des Franco-Israéliens qui sont détenus à Gaza.

Le Qatar a déclaré qu’il poursuivrait son dialogue avec Israël et le Hamas dans l’espoir d’obtenir la libération de tous les otages « dans le but ultime de désamorcer la crise actuelle et de rétablir la paix ».

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré qu’Israël continuait à travailler pour rendre les otages et retrouver les disparus, et que ses objectifs n’avaient pas changé. « Nous poursuivons la guerre contre le Hamas et sommes prêts pour la prochaine étape de la guerre », a-t-il déclaré.

Cette libération intervient alors que l’on s’attend de plus en plus à une offensive terrestre qui, selon Israël, vise à éliminer les militants du Hamas qui dirigent Gaza.

• Winder a signalé de Evanston. Savage a rapporté de Chicago et Baumann de Bellingham, Washington.