Le père de Nadeem explique comment son fils observe Neeraj Chopra

Le Pakistanais Arshad Nadeem a remporté dimanche l’or du javelot masculin aux Jeux du Commonwealth 2022 en cours à Birmingham. Avec un lancer massif de 90,18 m, il a affirmé la stature d’un athlète de classe mondiale qui s’est démarqué parmi d’autres dans l’événement. Son meilleur compétiteur, l’Indien Neeraj Chopra, a raté les matchs en raison d’une blessure. Alors que Nadeem a franchi la barre des 90 m, étonnamment, le meilleur lancer de Chopra est de 89,94 m.

Nadeem obtenant l’or avec un nouveau record des Jeux conduira certainement à une saine rivalité entre lui et Chopra dans les prochains jours. Tous deux ont participé aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo l’année dernière et aux Championnats du monde d’athlétisme il y a quelques mois. À ces deux occasions, l’athlète indien a pris la vedette et son rival pakistanais s’est retrouvé du côté des receveurs. Mais désormais, il s’agira d’un combat au coude à coude entre les deux athlètes, à l’image du jeu de cricket.

Dans la poursuite d’un record historique, Nadeem a non seulement établi un nouveau record personnel et un record des Jeux, mais a également poussé le médaillé d’or aux Championnats du monde, Anderson Peters de la Grenade. Ce dernier a empoché l’argent avec le lancer de 88,64 m.

Les habitants de la ville natale de Nadeem, Mian Channu, au Pakistan, sont restés éveillés tard pour le regarder remporter l’or à Birmingham. Dans une conversation avec Indian Express, son père Muhammad Ashraf s’est rappelé quand Nadeem et Chopra ont participé à un événement pour la première fois.

“C’est aux Jeux d’Asain du Sud de 2016 à Guwahati que Neeraj et Nadeem se sont affrontés où Neeraj a remporté l’or et Arshad a remporté le bronze. Plus tard, c’est aux Championnats d’Asie à Bhubaneswar en 2017 qu’ils ont concouru ensemble. Les lanceurs de javelot au Pakistan ainsi que dans votre pays l’Inde sont bien soudés et chacun de nous s’observerait. C’était la même chose avec Arshad regardant Chopra. Quand Arshad a remporté la médaille de bronze aux Jeux asiatiques de Jakarta et que Neeraj Chopra l’a félicité, il ne lui témoignait pas seulement du respect en tant qu’athlète pakistanais, mais aussi en tant que lanceur de javelot », a déclaré Bukhari, cité par Indian Express.

“Tout ce que Neeraj a réalisé après la médaille d’or mondiale junior est dû à son travail acharné et nous, les Pakistanais, l’apprécions également. Lorsque Neeraj a dominé son groupe de qualification respectif à Tokyo et qu’Arshad a dominé le deuxième groupe de qualification, la conversation portait sur Neeraj contre Arshad. Et cela contribue également à sensibiliser davantage les jeunes au javelot, que l’on le considère comme une compétition ou une saine rivalité », a-t-il ajouté.

Nadeem a battu le lancer olympique de Neeraj Chopra à Tokyo de 87,58 m, qui avait valu à l’Indien une médaille d’or, et le lancer du Championnat du monde d’athlétisme de 88,13 m. Nadeem avait terminé derrière Chopra dans ces deux événements.

