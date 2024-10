Le père de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, perd 10 millions de dollars en un an ; voici pourquoi | Hollywood

Si Hannah Montana a fait de Miley Cyrus une star mondiale, son père Billy Ray Cyrus estime que la série lui a « ruiné » la vie. Billy a également joué le père de Miley dans la série, jouant une version fictive de son véritable personnage de chanteur country. Le spectacle et sa musique ont également enrichi Billy Ray Cyrus. Cependant, un nouveau rapport d’In Touch Weekly affirme que le chanteur a perdu la moitié de sa fortune en un an seulement. (A lire aussi : Miley Cyrus « veut parler avec » son ex-mari Liam Hemsworth pour une « clôture » au milieu du procès Flowers) Le père de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, a perdu 10 millions de dollars en un an, selon un rapport

Billy Ray Cyrus a perdu 10 millions de dollars en un an

En contact a rapporté que Billy Ray Cyrus avait une valeur nette déclarée de 20 millions de dollars en 2023, une somme importante pour la star et acteur de la musique country. Cependant, dans la dernière mise à jour de Celrbity Net Worth, citée par In Touch, Cyrus ne vaut désormais que 10 millions de dollars. Il a perdu 10 millions de dollars en l’espace d’un an seulement.

In Touch attribue ce coup dur sur son compte bancaire à son divorce avec la chanteuse australienne Firerose en juin 2024 qui comprenait une demande d’annulation. Auparavant, il avait également eu un divorce très public avec la mère de Miley, Tish Cyrus, en 2023. Les deux divorces semblent avoir considérablement affecté la richesse de l’auteur-compositeur-interprète.

La vie personnelle tumultueuse de Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus a été marié trois fois, tous les mariages se terminant par un divorce. Le chanteur a été marié pour la première fois à Cindy Smith de 1986 à 1991. Après son divorce avec Cindy, Billy a épousé Tish en 1993. Le mariage a duré trois décennies et ils ont eu trois enfants ensemble : Miley, Noah et Braison.

Miley serait séparée de son père. En 2013, Tish a demandé le divorce, mais le couple s’est réconcilié et l’affaire a été classée. En 2022, Tish a de nouveau demandé le divorce après avoir été séparée pendant deux ans. Le divorce fut finalisé l’année suivante.

En octobre 2023, Billy a épousé la chanteuse Firerose, mais a demandé le divorce six mois plus tard, invoquant des différences irréconciliables ainsi qu’une conduite conjugale inappropriée comme raison. Billy Ray Cyrus a également demandé au tribunal de lui accorder une annulation pure et simple, affirmant que le mariage avait été obtenu par fraude.