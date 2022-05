Le père de Meghan Markle, Thomas, “se remet” d’un “accident vasculaire cérébral majeur” dans un hôpital américain

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le père séparé de Meghan Markle, Thomas Markle, “se remet” d’un “accident vasculaire cérébral majeur” où il a perdu la capacité de parler à la suite d’une urgence médicale lundi soir.

L’ancien directeur de l’éclairage de la télévision, âgé de 77 ans, qui vit au Mexique, aurait été transféré de l’autre côté de la frontière dans une ambulance de Tijuana, au Mexique, vers une installation à Chula Vista, en Californie, vers 21h30.

Thomas a dû “écrire ses symptômes sur un morceau de papier” car il a perdu la parole et a nécessité l’utilisation d’un masque à oxygène, selon TMZ.

Samantha Grant, la demi-sœur de Meghan, a confirmé l’AVC de son père au Daily Mail : « Mon père se remet à l’hôpital. Nous demandons l’intimité de la famille, pour sa santé et son bien-être. Il a juste besoin de paix et de repos. prier.”

Elle a ajouté dans sa déclaration: “Il a juste besoin de repos. C’est une parodie combien il a été torturé et combien il a dû traverser grâce au mépris de ma sœur ces dernières années. C’est impardonnable.”

MEGHAN MARKLE ET SON MARI, LE PRINCE HARRY, PARTAGENT UN BAISER PUBLIC RARE APRÈS LE MATCH DE POLO À SANTA BARBARA

Thomas aurait été sur le point de se rendre à Londres pour “la première fois” pour les célébrations du jubilé de la reine la semaine prochaine.

Meghan et Harry se sont mariés en mai 2018 au château de Windsor, et Thomas a raté le mariage en raison d’une crise cardiaque quelques jours auparavant. Il a été révélé que Thomas avait mis en scène et vendu des photos de lui-même pour atténuer les pressions familiales, et a admis qu’il s’était depuis excusé auprès de sa fille pour l’acte de manque de jugement.

Lors d’une Oprah Winfrey sur “CBS This Morning” en mars 2021, Meghan a révélé que son père avait été traqué par la presse britannique et couvert de cadeaux en échange de commentaires et d’histoires sur la duchesse de Sussex.

Lorsqu’elle a demandé à Meghan si elle se sentait trahie par son père pour avoir parlé aux tabloïds, surtout juste avant son mariage avec Prince-Harry Meghan a répondu: “Si nous allons utiliser le mot trahison, c’est parce que quand je lui ai demandé, quand l’équipe de communication nous a dit que l’histoire sortait, nous avons appelé mon père et je lui ai demandé et il a dit: ‘Non , absolument pas.'”

Meghan a dit qu’elle avait essayé de le raisonner : “J’ai juste besoin que vous me disiez, si vous me dites la vérité, nous pouvons vous aider. Et il n’a pas pu faire ça… ça a vraiment résonné pour moi en tant que mère. “

“Je regarde Archie et je ne peux pas imaginer faire quoi que ce soit pour blesser mon enfant. Je ne peux pas concilier cela”, a ajouté Meghan.

LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON DIRIGERONT LES CÉLÉBRATIONS DU JUBILÉ DE PLATINE DE LA REINE

“Tout le monde a des comptes à rendre. Regardez [the tabloids] traqué ma mère. Vous ne l’avez jamais entendue dire un mot. Elle est restée dans la dignité silencieuse pendant quatre ans en me regardant vivre ça”, a décrit Meghan.

Plus tôt ce mois-ci, Buckingham Palace a annoncé que le duc et la duchesse de Sussex assisteront aux célébrations du jubilé de platine de l’autre côté de l’étang. Cependant, avec le prince Andrew, ils ne seront pas sur le balcon du palais lorsque reine Elizabeth accueille le public le 2 juin car ils ne travaillent pas dans la famille royale.

“Après mûre réflexion, la reine a décidé que l’apparition traditionnelle du balcon Trooping the Colour de cette année, le jeudi 2 juin, sera limitée à Sa Majesté et aux membres de la famille royale qui exercent actuellement des fonctions publiques officielles au nom de la reine”, a déclaré le dit le palais.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Harry et Meghan se sont éloignés de leurs fonctions royales de première ligne et ont déménagé en Californie en 2020. Ils sont enfermés dans une bataille juridique avec le ministère britannique de l’Intérieur au sujet des dispositions de sécurité lorsqu’ils se rendent au Royaume-Uni.

Alors que les plans pour le jubilé commençaient à prendre forme, Harry et Meghan ont annoncé qu’ils étaient “excités et honorés d’assister aux célébrations du jubilé de platine de la reine” et qu’ils se rendraient au Royaume-Uni pour les festivités avec leurs enfants, Archie, trois ans, et Lilibet, qui tourner un le 4 juin.

La décision de la reine signifie qu’elle sera accompagnée sur le balcon par trois de ses quatre enfants et leurs conjoints : le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles ; la princesse Anne et le vice-amiral à la retraite Timothy Laurence ; et Prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex.

Le prince William, le frère aîné de Harry, et sa femme, Kate, la duchesse de Cambridge, seront également sur le balcon avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis. William est le deuxième sur le trône après son père Charles.

Prince Andrew, le duc d’York en disgrâce rejoindrait sa mère pour une autre occasion spéciale.

L’homme de 62 ans devrait être présent Garter Day aux côtés de la reine Elizabeth et d’autres membres supérieurs de la famille royale britannique. Il sera également inscrit dans la circulaire du tribunal du lendemain, a rapporté lundi le UK Times.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un représentant de Meghan Markle n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News.