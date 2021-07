MEGHAN Markle a dit à son père Thomas qu’elle « voulait être célèbre » lorsqu’elle était sur le tapis rouge à l’âge de 12 ans, affirme-t-il.

Au cours de l’interview explosive de jeudi, l’ancien directeur des éclairages Thomas a rappelé le moment où il a été nominé pour un Emmy Award.

Le père de Meghan Markle, Thomas, affirme qu’elle lui a dit qu’elle voulait être célèbre à 12 ans Crédit : Fox News

Dans l’interview explosive, Thomas a affirmé que Harry et Meghan étaient de « mauvais parents » Crédit : Splash

Il a déclaré à Fox News qu’il avait demandé à Meghan, alors âgée de 12 ans, d’être son « rendez-vous ».

Thomas a déclaré: « Une fois, elle était sur le tapis rouge avec moi et les flashs éclataient et les lumières hurlaient et le tapis rouge vous aveuglait partout… Meghan s’est tournée vers moi et a dit » Papa, je veux être célèbre comme toi un jour. ‘

« Je me suis tourné vers elle et lui ai dit: » Tu es déjà célèbre pour moi et dans la vie, la famille est tout ce qui compte vraiment. « »

Les révélations faisaient partie d’une interview explosive où il a qualifié Meghan et le prince Harry de «mauvais parents» et a déclaré qu’ils avaient commis des «erreurs» en élevant leur fils Archie et leur fille nouveau-née Lilibet.

Markle a déclaré: « J’espère que Sa Majesté la Reine et le peuple anglais s’arrêteront et réfléchiront aux erreurs et au mauvais comportement de leurs parents.

« Je vais demander aux tribunaux californiens le droit de voir mes petits-enfants dans un avenir très proche. »

Archie et Lily sont de jeunes enfants, ils ne font pas de politique, ce ne sont pas des pions, ils ne font pas partie du jeu. » Thomas Markle

L’ancien directeur de l’éclairage hollywoodien n’a pas encore rencontré ses deux petits-enfants et n’a pas vu Meghan depuis avant son mariage avec le prince Harry en 2018.

Il a dit qu’il voulait que le nouveau-né Lilibet soit baptisé.

Markle a déclaré: « Je voudrais saisir cette occasion pour demander à Sa Majesté la Reine, la famille britannique, la famille royale, d’autoriser Lily à recevoir son baptême et son premier baptême à l’église de la Reine.

« Nous ne devrions pas la punir pour le mauvais comportement de Megan et Harry.

« Archie et Lily sont de jeunes enfants, ils ne font pas de politique, ce ne sont pas des pions, ils ne font pas partie du jeu. »

« Et ce sont aussi des membres de la famille royale. Ils ont également droit aux mêmes droits que n’importe quel autre membre de la famille royale. »

Thomas a également révélé qu’il «accueillerait» la reine Elizabeth et les Royals chez lui.

Il a déclaré: « Bien sûr, ils seraient invités chez moi à tout moment. »

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été approché par Fox News.

L’interview est intervenue des semaines après que le père séparé a révélé qu’il ne connaissait pas le numéro de téléphone de Meghan et a déclaré qu’il attendait que la duchesse et Harry le contactent.

Le père et la fille ne se sont pas parlé depuis environ trois ans depuis que Thomas a avoué avoir mis en scène des photos de paparazzi avant le mariage du couple.

Il a ensuite raté les noces à la chapelle St George à Windsor après avoir subi une opération cardiaque.

Il a déclaré à 60 Minutes en juin : « J’attends toujours qu’ils viennent me voir. J’avais essayé très tôt de les contacter et je n’y suis jamais parvenu.

« À ce stade, je ne connais pas leur numéro. »

Thomas a affirmé qu’il avait laissé une lettre à l’animatrice de l’émission de chat Oprah Winfrey demandant une « chance de raconter mon histoire » après que Harry et Meghan aient fait des allégations explosives à l’animateur de télévision lors d’une série d’interviews.

Le père de Meghan a déclaré qu’il n’avait jamais reçu de réponse à la lettre.

Thomas a déclaré que les enfants du couple Archie et Lily ne sont pas des «pions» Crédit : Splash

Thomas avait précédemment affirmé qu’il n’avait plus le numéro de portable de Meghan Crédit : AFP