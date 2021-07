Le père de Meghan Markle, Thomas, menace de l’amener, elle et le prince Harry, devant le tribunal car il n’a toujours pas rencontré de petits-enfants

LE PRINCE Harry et Meghan Markle sont de « mauvais » parents qui ont commis des « erreurs » en élevant leurs deux enfants, a déclaré le père de Meghan, Thomas Markle, qui promet d’intenter une action en justice pour rencontrer ses petits-enfants.

« J’espère que Sa Majesté la Reine et le peuple anglais s’arrêteront et penseront aux erreurs et au mauvais comportement de leurs parents », a déclaré Markle dans sa maison californienne.

Le père de Meghan Markle l’a appelée, elle et le prince Harry, de « mauvais » parents et demande des visites pour voir ses petits-enfants Crédit : Fox News

Markle avait invité Fox News à l’interviewer dans sa maison au bord de la mer au sujet de son projet de poursuivre en justice les droits de visite pour voir ses petits-enfants.

« Je demanderai aux tribunaux californiens le droit de voir mes petits-enfants dans un avenir très proche », a déclaré Markle.

L’homme de 77 ans n’a pas encore rencontré ses deux petits-enfants en raison de sa relation avec sa fille.

Mais ses demandes ne se sont pas arrêtées là, l’ex-père de la duchesse déclarant qu’il souhaitait que sa petite-fille Lily soit baptisée.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour demander à Sa Majesté la Reine, la famille britannique, la famille royale, d’autoriser Lily à recevoir son baptême et son premier baptême à l’église de la Reine. »

« Nous ne devrions pas la punir pour le mauvais comportement de Megan et Harry », a-t-il fustigé à sa fille et à son gendre. « Archie et Lily sont de jeunes enfants, ils ne font pas de politique, ce ne sont pas des pions, ils ne font pas partie du jeu. »

« Et ce sont aussi des membres de la famille royale. Ils ont également droit aux mêmes droits que n’importe quel autre membre de la famille royale. »

Le père de Meghan n’est pas le seul parent éloigné qui a fait les gros titres récemment.

Son demi-frère séparé Thomas apparaîtra dans la version australienne de Big Brother ce mois-ci.

Son frère avait des commentaires tout aussi méchants à propos de la duchesse, affirmant qu’ils étaient proches et qu’il était « dérouté » par le chemin parcouru.

« Je suis confus et un peu désemparé car voici une personne qui connaît la position dans laquelle elle se trouve et qui connaît l’examen minutieux auquel elle est soumise et pourtant elle a oublié sa chair et son sang. »

Markle n’a pas encore rencontré ses deux petits-enfants Crédit : Splash