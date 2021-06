Le père de MEGHAN Markle, Thomas Markle, a déclaré qu’il était « très heureux » de la naissance de sa petite-fille.

Après que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé la naissance de leur fille Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, il leur a souhaité « tout mon amour ».

Thomas Markle est séparé de sa fille Crédit : James Breeden – Le Soleil

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé la naissance d’une fille Crédit : AFP

L’ingénieur d’éclairage à la retraite de 76 ans et sa fille ont été séparés par des allégations selon lesquelles il aurait mis en scène des photos en échange d’argent

Il a déclaré à The Sun Online : « Je suis très heureux que ma fille et ma nouvelle petite-fille aient eu un accouchement réussi. Je leur souhaite tout mon amour et la meilleure des chances.

Thomas n’a pas parlé à Meghan depuis son mariage avec le prince Harry en 2018.

Il a été initialement annoncé qu’il accompagnerait sa fille dans l’allée lorsqu’elle épouserait le prince Harry.

Ce que l’on sait à ce jour :

Mais il s’est retiré après avoir eu une crise cardiaque et a dû subir une intervention chirurgicale pour réparer les dégâts.

Thomas n’a pas encore rencontré le prince Harry et n’a pas vu son petit-fils Archie,

Le biographe royal Robert Jobson a déclaré qu’il était peu probable qu’il rencontre sa nouvelle petite-fille de si tôt.

« Dans l’état actuel des choses, il semble peu probable que l’un ou l’autre grand-père rencontre sa nouvelle petite-fille avant un certain temps », a-t-il déclaré au Daily Mail.

Nigel Cawthorne, auteur de Call Me Diana: The Princess of Wales on Herself, convient que Thomas ne rencontrera ses petits-enfants que dans un avenir lointain.

« En temps voulu, il le fera très probablement, mais pour le moment, il ne sera pas en tête de liste du couple pour des raisons évidentes », a déclaré Nigel.

Leur relation s’est détériorée à l’approche de leur mariage au château de Windsor en 2018, lorsqu’il a admis avoir accepté de mettre en scène des photos de lui-même.

Thomas a avoué qu’il avait menti à Harry au téléphone à propos de la pose pour les photos. « Je ne suis pas fier de ça, mais je l’ai fait », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, il a déclaré qu’il s’était excusé « 100 fois » auprès du prince Harry et de sa fille – mais prétendait qu’ils ne lui parleraient toujours pas.

Il a riposté après qu’elle l’ait accusé de l’avoir trahie dans son interview explosive avec Oprah Winfrey.

Dans son interview franche, la duchesse de Sussex a parlé de sa relation avec son père et a déclaré qu’elle se sentait écrasée lorsqu’il lui avait menti.