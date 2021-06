On dirait que le père de Meghan Markle, Thomas Markle, a maintenant déplacé son objectif de critiquer Meghan et le prince Harry vers l’hôte américain Oprah Winfrey.

Le père de la duchesse de Sussex est récemment apparu dans l’émission australienne «60 Minutes» et a affirmé que lui et le prince Charles avaient une chose en commun: ils ont tous deux été fantômes par Meghan et Harry, mais ont gardé ses critiques les plus sévères réservées à Oprah, a rapporté TMZ.

Ciblant Oprah pour ses récents docuseries sur la santé mentale « The Me You Can’t See », Thomas a affirmé que l’animatrice américaine avait profité d’un prince Harry « affaibli » pour créer son propre réseau.

Il a dit: « J’ai des choses à dire. Oprah Winfrey, pour sa part, je pense qu’elle joue Harry et Meghan. Je pense qu’elle les utilise pour construire son réseau et construire ses nouveaux spectacles et je pense qu’elle a profité d’un homme très affaibli et l’a amené à dire des choses que vous ne devriez tout simplement pas dire à la télévision. »

Sur une note connexe, Oprah possède déjà une chaîne câblée nommée « OWN » qui est détenue conjointement par Discovery Inc. Elle possède également les studios Harpo qui ont été lancés le 1er janvier 2011, remplaçant Discovery Health Channel.

Cependant, son entretien avec Meghan et Harry a attiré une attention considérable par rapport à ses entretiens précédents.

L’accusant davantage, Thomas a ajouté : « Elle [Oprah] sera en désaccord bien sûr, et elle peut même me poursuivre. Je m’en fiche. Mais l’essentiel est qu’elle travaille avec Harry. »

Thomas a également révélé qu’il avait appris la naissance de sa nouvelle petite-fille Lilibet grâce à la déclaration publique de Harry et Meghan, et il a trouvé cela décevant. Il a déclaré: « Je les vois tous les deux fantômer complètement leurs familles et maintenant ils sont seuls dans une immense maison où ils peuvent probablement accueillir 20 personnes, mais ce ne sont que quatre. Je ne pense pas qu’ils vont avoir des parents pour un barbecue la semaine prochaine ou le mois prochain. »

Pour en revenir au talk-show d’Oprah Winfrey, l’animateur de 67 ans a beaucoup travaillé avec le prince Harry ces derniers temps, d’abord en l’interviewant avec Meghan pour leur interview explosive qui comprenait des allégations de racisme et aurait fermé les yeux. aux besoins de santé mentale contre la famille royale. Plus récemment, Oprah a produit » The Me You Can’t See » avec Harry, une mini-série sur Apple TV + sur la santé mentale dans laquelle le royal a fait des déclarations plus audacieuses sur sa famille et ses luttes passées.