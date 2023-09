Le père de Meghan Markle, Thomas, la dénonce pour son comportement « cruel » : « Je peux réellement poursuivre en justice »

Thomas Markle a lancé un autre appel public à son ex-fille.

Alors que Meghan Markle n’a pas parlé avec son père depuis des années, Thomas cherche désespérément à rencontrer ses petits-enfants – Archie et Lilibet, les deux enfants que Meghan partage avec le prince Harry. Dans une nouvelle interview, Thomas est allé jusqu’à suggérer qu’il pourrait poursuivre le couple en justice pour avoir le droit de voir le petit prince et la princesse.

Thomas, qui a du mal à parler après avoir subi un accident vasculaire cérébral l’année dernière, a déclaré à « Good Morning Britain » qu’il n’avait pas vu Meghan et Harry depuis cinq ans et que la dernière fois qu’ils se sont parlé, c’était lorsqu’il avait été hospitalisé avant leur mariage en 2018.

« Je n’ai toujours pas vu mes petits-enfants », a-t-il déclaré, « et c’est de cela qu’il s’agit. Je veux voir mes petits-enfants, et je pense que le roi aimerait voir ses petits-enfants aussi. »

Il fait bien sûr référence au roi Charles, qui entretient également une relation étrange avec le duc et la duchesse de Sussex.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait le cœur brisé par l’état de sa relation avec sa fille, il a accepté, ajoutant : « Je suis également très contrarié parce que c’est une chose cruelle à faire à un grand-parent, pas seulement à moi mais au roi de L’Angleterre aussi. »

On a demandé à Thomas quel message il aimerait transmettre à sa fille, et il a répondu : « Mettez le passé derrière nous, laissez-moi voir mes petits-enfants. Dans l’État de Californie, je peux intenter une action en justice pour les voir, mais je ne le fais pas. je ne veux pas faire ça. »

Christopher C. Melcher, avocat spécialisé en divorce, associé chez Walzer Melcher et Yodaa déclaré à Fox News Digital que le père de Meghan n’aurait peut-être pas autant de chance lorsqu’il s’agirait d’intenter une action en justice pour voir Archie et Lilibet.

« Les grands-parents peuvent avoir des droits de visite légaux en Californie, mais le tribunal doit équilibrer cette demande avec le droit fondamental des parents de décider qui peut voir leur enfant », a déclaré Melcher.

Citant les articles 3104 (b) du Code de la famille de Californie, Melcher a déclaré : « Un grand-parent n’a pas le droit de poursuivre en justice pour obtenir la visite d’un petit-enfant alors que les parents sont mariés. »

Il a ajouté : « Lorsque les parents se sont séparés et qu’ils s’opposent conjointement à la demande de visite du grand-parent, le tribunal doit présumer que la visite n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Melcher a précisé : « Thomas Markle n’a pas le droit de poursuivre en justice pour une visite en Californie parce que Harry et Meghan sont mariés. Seulement si Harry et Meghan [separate] Thomas pourrait-il demander la visite des grands-parents mais, si Harry et Meghan s’opposaient conjointement à la demande, le tribunal refuserait la visite. »

« Pour Thomas, menacer de poursuites judiciaires pour voir ses petits-enfants n’est pas la bonne façon d’avoir une relation », a déclaré Melcher. « Harry et Meghan ont le droit de décider qui voit leurs enfants, et les propos de Thomas valident leur décision de l’exclure. »

Thomas a déclaré qu’il n’avait « rien fait de mal » et qu’il était un « père vraiment aimant », ce que Meghan savait, selon lui.

« Il n’y a aucune excuse pour me traiter de cette façon », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucune excuse pour traiter le roi de cette façon non plus… aucune excuse pour traiter les grands-parents de cette façon. »

Il s’est également qualifié de « victime » parce qu’il avait été « piégé » pour avoir une mauvaise image avant le mariage de Meghan et Harry – il maintient qu’il n’a rien fait de mal.

Thomas a poursuivi en disant que, alors qu’il élevait Meghan et restait en contact avec elle tout au long de ses années de jeune adulte, « Je n’ai jamais vu le genre de femme qu’elle est devenue. Je suis choqué à ce jour de vous dire cela parce qu’elle n’est pas la personne que je connaissais. »

Il ne savait pas si Harry ou Meghan devaient « blâmer » son changement de comportement, mais quoi qu’il en soit, il a dit qu’il l’aime et l’aimera « pour toujours ».

« Laissez-moi un peu de paix », dit-il. » Pardonne-moi, je suppose. «

Il a également déclaré que Meghan et Harry vivaient dans leur maison en Californie comme des reclus et qu’il pensait qu’il serait préférable que les enfants retournent en Angleterre et récupèrent la place qui leur revient dans la famille royale.

Depuis des années, le père de Meghan la supplie de reprendre contact avec lui, et elle n’y voit clairement aucun intérêt. Lors de son entretien avec Oprah en 2021, elle a déclaré qu’il l’avait « trahie » en parlant avec des tabloïds.

Elle a dit qu’elle ne pouvait pas « imaginer faire quoi que ce soit qui puisse blesser mon enfant », ajoutant : « Je ne peux pas concilier cela ».