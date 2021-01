Antony White QC, pour le groupe de journaux, a fait valoir: «Il y a une question très réelle de savoir si la revendicatrice sera en mesure d’établir qu’elle avait une attente raisonnable – ou aucune – en matière de vie privée.

Il a déclaré que la lettre avait été rédigée «en vue d’être rendue publique à un moment donné».

M. White a également évoqué l’implication de l’équipe de communication du palais de Kensington, affirmant qu ‘«aucune lettre vraiment privée de fille à père» n’exigerait une telle contribution.

Les avocats de la duchesse ont fait valoir qu’il n’y avait «aucune chance réelle» que le journal gagne l’affaire.

Justin Rushbrooke QC, au nom de la duchesse, a déclaré à la cour qu’au fond, l’affaire était simple, explorant simplement qui avait le droit de contrôler le contenu d’une lettre privée.

« Est-ce l’auteur de la lettre ou l’éditeur du Mail on Sunday? » Il a demandé.

« Il ne peut y avoir qu’une seule réponse à cette question et la réponse serait la même, que l’auteur de la lettre soit ou non une duchesse ou tout autre citoyen. »

M. Rushbrooke a déclaré que la lettre n’était pas «une attaque vicieuse ou injustifiée» contre M. Markle, mais plutôt «un message de paix».

Ses avocats ont fait valoir que la lettre, envoyée en août 2018, était un appel désespéré, suppliant son père de cesser de parler à la presse.

« C’est aussi un bon exemple que l’on pourrait trouver d’une lettre que toute personne de sensibilité ordinaire ne voudrait pas être divulguée à des tiers, encore moins dans une publication de médias de masse », ont-ils déclaré.

«Le fait d’écrire une lettre personnelle à un membre de la famille proche, à un amant ou à un ami met inévitablement l’écrivain dans une position non gardée et potentiellement vulnérable car les mots choisis et la manière dont l’écrivain choisit de s’exprimer sont pour le destinataire et personne d’autre. »

La jurisprudence précédente mise en évidence par l’équipe juridique de la duchesse comprenait une décision de 2008 en faveur du prince de Galles et une décision de 2017 en faveur de Paul Burrell, ancien majordome de Diana, princesse de Galles.

Le prince a demandé avec succès un jugement sommaire lorsqu’il a poursuivi dimanche le Mail pour la publication d’un journal divulgué dans lequel il décrivait les dirigeants chinois comme « d’épouvantables vieilles cires ».

M. Burrell a reçu des dommages-intérêts de Max Clifford, feu le patron des relations publiques qui l’avait précédemment représenté, en 2016 après avoir transmis des informations privées à News of the World.

Si la demande de la duchesse échoue, un procès complet aura lieu à l’automne, la duchesse étant susceptible de faire face à son propre père de l’autre côté de la salle d’audience lors d’un affrontement entre Markle et Markle.

Le palais quatre

Quatre assistants royaux qui seront invités à témoigner ont été nommés hier pour la première fois.

Les «Palace Four» sont susceptibles d’avoir des informations qui soutiendront le cas du Mail on Sunday, a déclaré Associated Newspapers dans des documents judiciaires. Ils ont leur propre avocat et devront fournir des déclarations de témoins.

Jason Knauf, qui était à l’époque secrétaire aux communications du duc et de la duchesse de Sussex et du duc et de la duchesse de Cambridge, a conseillé Meghan en écrivant la lettre à son père.