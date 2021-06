Le père de Meghan Markle accuse Harry d’avoir « fantôme » le prince Charles

Le père de MEGHAN Markle a accusé le prince Harry d’avoir « fantôme » son père Charles.

Dans une interview dramatique, Thomas Markle a affirmé qu’il était « malheureux » que la relation du duc de Sussex avec son père se soit détériorée.

Thomas Markle, 76 ans, est séparé de Meghan et ils ne se sont pas parlé depuis 2018 Crédit : Splash News

Thomas Markle a affirmé qu’il était « malheureux » que la relation du duc de Sussex avec son père se soit détériorée Crédit : Getty Images – Getty

Le grand-père, 76 ans, est séparé de Meghan et ils ne se sont pas parlé depuis 2018, lorsqu’il s’est retiré de manière sensationnelle d’aller au mariage de sa fille.

Se comparant à Charles, il a suggéré qu’ils avaient tous les deux été « fantômes » par Harry et Meghan.

M. Markle a déclaré à l’émission de télévision australienne 60 minutes: « Je pense que nous nous entendrions assez bien [if we went for a drink together] et je pense que c’est malheureux ce qui lui est arrivé aussi.

«Il semble être un gars sympathique et j’apprécie le fait qu’il ait accompagné ma fille dans l’allée.

« Je n’aurais certainement pas pu demander un meilleur remplaçant, même si j’aurais aimé le faire moi-même. »

M. Markle a poursuivi: «Je les vois tous les deux fantômer complètement leurs familles et maintenant ils sont seuls dans une immense maison où ils peuvent probablement accueillir 20 personnes, mais ce ne sont que quatre.

«Je ne pense pas qu’ils vont inviter des proches pour un barbecue la semaine prochaine ou le mois prochain. Je ne sais pas pourquoi.

Le prince Harry et Meghan Markle vivent désormais en Californie Crédit : PA

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimait toujours Meghan, M. Markle a répondu: « Bien sûr que je l’aime » – mais a admis qu’il n’avait « aucune idée » si le sentiment était réciproque.

Ailleurs dans l’interview, M. Markle a accusé la duchesse de l’avoir traité « pire qu’un meurtrier à la hache » après l’avoir coupé.

Il a déclaré: « Bien sûr que ça fait mal, il y a des meurtriers à la hache en prison et leur famille vient les voir.

« Je ne suis pas un meurtre à la hache. « J’ai fait une erreur stupide et j’ai été puni pour cela.

« Cette émission à laquelle ils ont participé, ils parlent de compassion, il n’y a aucune compassion pour moi, aucune compassion pour ma famille et aucune compassion pour le monde. »

Il a également déclaré qu’il était « déçu » d’apprendre l’existence de sa nouvelle petite-fille après que le duc et la duchesse de Sussex ont fait une déclaration publique.

Il a ajouté : « Mes félicitations Harry et Meghan.

«J’ai découvert (la naissance de Lilbet) après le visage et je dois faire face à cela et ce n’est pas grave. Il y a toujours de la déception ici.

« Lili est parfaite et l’autre chose qui me rend heureux, c’est qu’il y a beaucoup plus de sang Markle dans la famille royale. »