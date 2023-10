Le père de Matt Gaetz cherche à revenir au Sénat de Floride

« Cela peut sembler faux, mais il y a eu une source de soutien et d’encouragement et même des exigences pour que je me présente aux élections de la part de gens du nord-ouest de la Floride que je connais et respecte et de gens du nord-ouest de la Floride que je ne connais pas », a déclaré Gaetz. dit.

L’une des voix encourageantes à se présenter était le sénateur de l’État Ben Albritton, le républicain du comté de Polk en lice pour devenir le prochain président du Sénat à la fin de 2024. Au cours du dernier cycle, le gouverneur Ron DeSantis a poussé plusieurs candidats à se présenter au Sénat de l’État. bien que les dirigeants du Sénat aient prévu de soutenir d’autres candidats. Le retour de Gaetz au Sénat pourrait constituer un contrepoids important au gouverneur.

La décision de Gaetz de participer à la course a incité l’ancien représentant de l’État Frank White, un républicain de Pensacola, à se retirer du concours même s’il était le seul candidat à ce poste.

Gaetz a ajouté qu’il s’inquiète également du fait que, même si la Floride est un État à faible fiscalité, la hausse des coûts associés à l’assurance des biens, au logement et aux services publics la rend coûteuse. Il a déclaré que le Parlement peut s’attaquer aux causes et à la « pression politique » qui sont à l’origine du coût élevé de l’État.

Don Gaetz a commencé sa carrière politique en tant que membre du conseil scolaire, puis directeur des écoles du comté d’Okaloosa. Il s’est présenté pour la première fois au Sénat de l’État en 2006 et est devenu président du Sénat après les élections de 2012.

Au cours de son mandat, Gaetz était plus que disposé à s’engager dans sa juste part de bagarres politiques, notamment en affrontant le gouverneur de l’époque. Rick Scott. Scott, actuellement sénateur américain, qui s’est opposé à la candidature de Gaetz à la présidence de l’Université de Floride occidentale.

Dans sa note d’adieu à ses électeurs lorsqu’il a quitté le Sénat, Gaetz a écrit : « Je chéris les luttes acharnées sur des questions de principe. J’ai largement gagné mes adversaires, en donnant, je l’espère, autant que ce que j’ai reçu. La politique peut être passionnante et noble, tout comme elle peut être basse et dégoûtante.

Alors qu’il était en fonction, son fils Matt Gaetz s’est présenté à la State House et les deux ont servi à l’Assemblée législative en même temps et ont même logé ensemble à Tallahassee. À l’Assemblée législative, Don Gaetz s’est fait connaître pour ses talents d’orateur – et, tout comme son fils, pour sa capacité à proposer une réponse vive ou une réponse acidulée.

Et tandis que le jeune Gaetz était autrefois dans l’ombre de son père à succès, il l’a depuis éclipsé en tant que fervent partisan de l’ancien président Donald Trump et ennemi du président de la Chambre. Kévin McCarthy (R-Calif), menaçant ce week-end d’évincer McCarthy de son poste de président.

Désormais, le représentant Matt Gaetz est considéré comme un candidat potentiel au poste de gouverneur de Floride en 2026, mais son père a déclaré que cela n’avait rien à voir avec sa décision de se présenter.

« Matt m’a encouragé à me présenter au Sénat, mais je sais qu’à Washington, il se concentre sur les questions budgétaires, essayant de contrôler les dépenses, essayant de dépasser les limites de mandats », a déclaré Gaetz, qui a déclaré que son fils se présenterait pour un autre mandat en 2017. Congrès l’année prochaine. « Il n’est pas concentré sur sa candidature au poste de gouverneur. Il n’a pas l’intention de se présenter au poste de gouverneur.

Après que Gaetz ait quitté ses fonctions, il a occupé des postes clés, notamment celui de membre de la commission d’éthique de Floride et celui de président du conseil d’administration d’une société à but non lucratif chargée de distribuer des dizaines de millions de dollars à l’État à la suite du projet Deepwater Horizon. catastrophe pétrolière.

L’aîné Gaetz a également été impliqué dans l’enquête fédérale sur le trafic de son fils après qu’un homme d’affaires de Floride ait tenté de lui extorquer 25 millions de dollars en échange d’aider Matt Gaetz à obtenir une grâce présidentielle. Le DOJ a ensuite clôturé son enquête sur Matt Gaetz sans porter plainte.