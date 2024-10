Le père de Martha Stewart était contre son mariage avec un juif

Dans un nouveau documentaire Netflix, Martha Stewart révèle que son père l’a giflée lorsqu’elle s’est fiancée à son fiancé, Andrew Stewart parce qu’il était juif, dans des articles publiés par Business Insider et L’Indépendant.

Elle raconte : « Je suis rentrée à la maison et j’ai dit à mon père [about the engagement]et mon père m’a giflé. Et il m’a giflé violemment au visage et m’a dit : « Non, tu ne l’épouseras pas. C’est un juif. Je me souviens d’avoir reçu cette gifle. »

Martha Stewart a ajouté à propos du comportement de son père : « Je n’étais pas du tout surprise parce qu’il était sectaire. Et il était impulsif. » Malgré la désapprobation de son père, elle a clairement indiqué qu’elle n’annulait pas ses fiançailles, disant à son père : « Je vais me marier, peu importe ce que tu penses. »

Martha Stewart et Andrew Stewart se sont mariés en 1961 avant de divorcer en 1990. En réfléchissant au jour de son mariage, Martha Stewart a déclaré, selon Business Insider et L’Indépendant« .

Le jour du mariage a été très joyeux, très agréable. C’était le début de ma vie. » Sa mère est intervenue pour l’aider à confectionner sa robe de mariée, que Martha trouvait « belle ». Martha Stewart et Andrew Stewart partagent une fille, Alexis Stewart, âgée de 59 ans. Martha Stewart a avoué avoir une liaison pendant son mariage avec Andrew Stewart.

Le logo Netflix est visible sur la télécommande d’un téléviseur, dans cette illustration prise le 20 janvier 2022. (crédit : DADO RUVIC/REUTERS)

S’ouvrir sur l’enfance, la relation avec le père

Dans le documentaire, Martha Stewart parle de son enfance, décrivant la relation compliquée qu’elle entretenait avec son père, Edward Kostyra. Elle a déclaré que son désir de perfectionnisme venait de son père et a noté qu’il y avait une habitude d’être « perfectionniste » dans la famille, qui avait commencé avec lui. Elle revient sur sa relation avec son père et déclare : « J’étais la fille idéale. Je voulais apprendre, il avait beaucoup à enseigner et j’écoutais. » Elle a ajouté : « Il était très évident pour tout le monde que j’étais son préféré. Il pensait que je lui ressemblais plus que les autres enfants. » Martha Stewart a déclaré: « C’est à moi que l’on faisait confiance pour repasser ses chemises en lin », faisant référence à la confiance que son père lui accordait.

Cependant, elle a également décrit son père comme un « être humain insatisfait et malheureux » qui commençait parfois la journée avec un verre de vin rouge accompagné de son café. Elle a dit, selon Business Insider et L’Indépendant « Alors, est-ce un alcoolique ? Peut-être. Mais il n’a jamais eu l’air d’un ivrogne. Il n’a jamais trébuché et jeté ou cassé des objets. » Martha Stewart a décrit son père : « Il avait la veste Harris Tweed et la cravate bleu turquoise qui correspondaient à ses beaux yeux bleus. Mon père était le plus beau des pères. » Malgré sa beauté, elle a affirmé que même si son père était un « perfectionniste », il « était un échec au travail », car il était « coincé dans un travail de vendeur ».

Les frères et sœurs de Martha Stewart ont également partagé leurs expériences avec leur père. Son frère, Frank Kostyra, a affirmé que lui et ses frères et sœurs avaient reçu les « huées » de leur père avec un « critère », qu’ils « redoutaient ». Il a dit que leur père fouettait ses enfants avec un étalon ou le bout d’une ceinture. Un autre frère, Eric Scott, a déclaré que leur père « ne pouvait pas subvenir aux besoins de six enfants » et qu’ils avaient besoin de nourriture. Il a ajouté que lorsque leur père donnait un ordre à ses enfants et que s’ils « ne le respectaient pas, [they] J’ai payé la pénalité. » Eric Scott a ajouté : « À ce jour, je méprise le jardinage. »

Martha Stewart a affirmé que son père était très critique envers ses enfants lorsqu’ils jardinaient. Elle a dit : « Il s’est tenu au-dessus de toi comme un sergent. Méchant. Méchant. ‘Tu ne le fais pas bien' », se faisant passer pour son père. Elle a également mentionné qu’ils avaient leurs jardins et que sa famille y échangeait des choses « contre des biens qui [they] ne pouvait pas pousser. » Dans le documentaire, elle dit à propos de son père : « Papa a appris à chacun de nous à jardiner. Il pouvait faire pousser n’importe quoi. »

La sœur de Martha Stewart, Kathryn Evans, figure également dans le documentaire Netflix. Sa sœur cadette, Laura Plimpton, est décédée en 2014 à 59 ans des suites d’un énorme anévrisme cérébral. Son jeune frère, George Christiansen, est décédé subitement en 2017 à l’âge de 64 ans des suites d’une crise cardiaque présumée.