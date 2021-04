La plupart d’entre nous sont coupables de sauter des repas alors que nous sommes surchargés de travail ou engagés dans un projet passionnant. Comme nous, les gens ordinaires, même le PDG de Facebook doit faire face à de tels problèmes. plus de 10 livres le mois dernier. Cette confession a été une surprise pour beaucoup et des millions de ses partisans ont réagi et posté des réponses hilarantes à ce message. Cependant, le commentaire de son père Edward Zuckerberg et la conversation dirigeante entre le père et le fils ont gagné les cœurs.

Inquiet du régime et des habitudes alimentaires de son fils, Edward lui a demandé: «As-tu besoin de maman et moi pour livrer des repas?» Suite à ce commentaire, le PDG de Facebook a eu une plaisanterie hilarante avec son père qui est devenue virale.

Ce message a été aimé par plus de 6 utilisateurs de Facebook lakh et plus de 2 lakh l’ont commenté. Vous trouverez ci-dessous le lien vers la publication et la conversation réconfortante entre le fondateur de Facebook et son père:

Les internautes ont également consulté la section des commentaires en disant que le message était très pertinent car leurs parents font également les mêmes choses. L’un de ces utilisateurs a fait remarquer que peu importe l’âge d’une personne ou son parcours dans sa vie, les parents la traitent toujours comme des enfants.

Bien que beaucoup aient trouvé le message pertinent, les nutritionnistes ne recommandent pas de sauter des repas car cela entraîne de nombreux problèmes de santé graves plus tard dans la vie. Il est également important de prendre les repas au bon moment pour éviter la frénésie à des heures impaires.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, le fondateur de Facebook avait annoncé plus tôt cette semaine que son entreprise prévoyait de lancer plusieurs produits audio comme des salles audio live de style Clubhouse. La société conçoit également un moyen pour les utilisateurs de trouver et de lire des podcasts.

