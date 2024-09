Le père de Malaika Arora, Anil Arora, se suicide après avoir sauté d’un immeuble à Mumbai

Le père de l’actrice Malaika Arora, Anil Arora, s’est suicidé mercredi matin. Cependant, certains rapports affirment qu’il s’agit d’un accident.

Plusieurs rapports ont indiqué qu’Anil Arora a sauté du troisième étage de son immeuble à Bandra, Mumbai, vers 9 heures du matin mercredi.

L’ancien mari de Malaika, Arbaaz Khan, a été aperçu à l’extérieur de son appartement après l’incident. L’actrice est en route pour Mumbai depuis Pune.

Selon les médias, la dépouille a été transportée à l’hôpital Baba pour une autopsie.

D’autres détails liés au décès sont encore en cours d’élaboration. La police enquête sur l’affaire.

Malaika est née à Thane, dans le Maharashtra. Ses parents ont divorcé quand elle avait 11 ans et elle a déménagé à Chembur avec sa mère et sa sœur Amrita Arora. Sa mère, Joyce Polycarp, est une chrétienne malayali et son père, Anil Arora, était un Pendjabi qui travaillait dans la marine marchande indienne.

Dans une récente interview accordée à un magazine de mode, Malaika a raconté comment elle n’avait que 11 ans lorsque ses parents ont décidé de se séparer. Elle a déclaré que même si son enfance avait été « merveilleuse », elle n’avait pas été « facile » et qu’elle avait été « tumultueuse ».

« La séparation de mes parents m’a permis d’observer ma mère à travers un nouveau prisme », a déclaré l’actrice dans l’interview.