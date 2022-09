Le père de Mahsa Amini dit que les autorités iraniennes ont menti sur sa mort, alors que les protestations font rage

CNN

Le père d’une femme iranienne décédée en garde à vue la semaine dernière a accusé les autorités d’avoir menti sur sa mort, alors que les manifestations font rage dans tout le pays malgré la tentative du gouvernement de freiner la dissidence avec une panne d’Internet.

Amjad Amini, dont la fille Mahsa est décédée après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs, a déclaré que les médecins avaient refusé de le laisser voir sa fille après sa mort.

Des responsables iraniens ont affirmé qu’elle était décédée après avoir subi une “crise cardiaque” et être tombée dans le coma, mais sa famille a déclaré qu’elle n’avait aucune maladie cardiaque préexistante, selon Emtedad News, un média iranien pro-réforme. Le scepticisme du public à l’égard du récit des responsables sur sa mort a déclenché une vague de colère qui s’est transformée en manifestations meurtrières.

« Ils mentent. Ils racontent des mensonges. Tout est un mensonge… peu importe combien j’ai supplié, ils ne m’ont pas laissé voir ma fille », a déclaré mercredi Amjad Amini à BBC Persia.

Lorsqu’il a vu le corps de sa fille avant ses funérailles, il était entièrement enveloppé à l’exception de ses pieds et de son visage – bien qu’il ait remarqué des ecchymoses sur ses pieds. “Je n’ai aucune idée de ce qu’ils lui ont fait”, a-t-il déclaré.

CNN n’a pas pu vérifier de manière indépendante son compte auprès des responsables de l’hôpital.

Des images de vidéosurveillance diffusées par les médias d’État iraniens ont montré Mahsa Amini s’effondrant dans un centre de «rééducation» où elle a été emmenée par la police des mœurs pour recevoir des «conseils» sur sa tenue vestimentaire.

Sa mort a déclenché une vague de colère qui a fait boule de neige pour inclure des questions allant des libertés dans la République islamique aux impacts économiques paralysants des sanctions.

Des protestations et des affrontements meurtriers avec la police ont éclaté dans des villes et des villages à travers l’Iran, malgré les tentatives des autorités de freiner la propagation des manifestations par des pannes d’Internet.

Les réseaux mobiles ont été en grande partie fermés et l’accès à Instagram et Whatsapp a été restreint, a déclaré mercredi soir le chien de garde Internet Netblocks. Une deuxième perte de connectivité « à l’échelle nationale » en Iran a été signalée jeudi par Netblocks.

Il y a eu une interruption quasi totale de l’accès à Internet dans certaines parties de la province occidentale du Kurdistan iranien à partir de lundi soir, et des coupures de courant régionales dans d’autres parties du pays, notamment Sanandaj et Téhéran.

Cela survient après que le ministre iranien des Communications a averti qu’il pourrait y avoir des interruptions d’Internet “pour des raisons de sécurité et des discussions liées aux événements récents”, selon l’agence de presse semi-officielle ISNA du pays.

La dernière fois que l’Iran a connu une panne d’électricité aussi grave, c’était lorsque les autorités ont tenté de contenir les manifestations de masse à la fin de 2019, après que les prix du carburant aient augmenté de 300 %.

À l’époque, l’Iran était presque entièrement hors ligne – ce que Internet Intelligence d’Oracle a qualifié de “plus grande coupure d’Internet jamais observée en Iran”.

Cette semaine, plusieurs sites Web du gouvernement de l’État iranien – y compris les sites officiels du président et de la Banque centrale iranienne – étaient également hors ligne, le collectif de hackers Anonymous revendiquant la responsabilité.

« (Salutations) Citoyens iraniens. Ceci est un message d’Anonymous à tout l’Iran. Nous sommes ici et nous sommes avec vous », a tweeté mardi un compte de réseau social affilié au groupe.

« Nous soutenons votre détermination pour la paix contre la brutalité et les massacres. Nous savons que votre détermination ne découle pas de la vengeance, mais de votre désir de justice. Tous les tyrans tomberont devant votre courage. Vive les femmes iraniennes libres.

Le collectif de hackers a également pris la responsabilité de fermer temporairement le site Web de l’Iran l’agence de presse Fars, alignée sur le gouvernement, tôt mercredi matin, selon un tweet d’Anonymous. Le site est depuis revenu en ligne.

La répression violente ne ralentit pas les protestations contre la police des mœurs iranienne

Au moins huit personnes, dont un adolescent, ont été tué ces derniers jours en raison des affrontements lors des manifestations, selon le groupe de défense des droits humains Amnesty International.

Au moins quatre de ces huit personnes « sont décédées des suites de blessures subies par les forces de sécurité tirant à bout portant à coups de plomb », a déclaré Amnesty dans un rapport publié mercredi.

Quatre autres ont été abattus par les forces de sécurité, a indiqué Amnesty, citant des sources en Iran. Il a ajouté que les récits de témoins oculaires et l’analyse vidéo montrent que “les forces de sécurité iraniennes tirent illégalement et à plusieurs reprises des plombs métalliques directement sur les manifestants”.

La police anti-émeute a été mobilisée pour disperser des manifestants mercredi soir dans la capitale Téhéran, et a été vue en train d’arrêter plusieurs personnes, selon des témoins oculaires qui n’ont pas voulu être nommés pour des raisons de sécurité.

La police anti-émeute a déployé des gaz lacrymogènes, avec une “répression brutale” près de l’université de Téhéran, a déclaré un témoin oculaire.

Un autre témoin oculaire dans le quartier est de la ville a déclaré que des manifestants avaient crié “Mort au dictateur”, une référence au guide suprême de l’Iran, et “Je tue tous ceux qui ont tué ma sœur”, en référence à Amini.

Des vidéos de manifestations dans tout le pays montrent des gens détruisant des affiches du guide suprême, et des femmes brûlant leur hijab et se coupant les cheveux dans une démonstration symbolique de défi.

CNN a contacté la police et les Gardiens de la révolution iraniens (CGRI), qui ont rejoint la police anti-émeute mercredi soir à Téhéran, pour commentaires.

Le CGRI a lancé jeudi un avertissement aux manifestants dans un communiqué et a appelé la justice à identifier les personnes responsables de la diffusion de « rumeurs » sur les réseaux sociaux.

Le CGRI a accusé les manifestants d'”émeutes” et de “vandalisme” et a appelé la police à “protéger la sécurité de la nation”.

Pendant ce temps, l’agence de presse Fars a rapporté jeudi que deux membres de l’organisation paramilitaire iranienne Basij – un groupe paramilitaire volontaire lié au CGRI – ont été tués séparément lors de manifestations dans les provinces iraniennes.

Des « émeutiers » ont poignardé un membre du Basij à Tabriz, la capitale de la province de l’Azerbaïdjan oriental, dans le nord-ouest de l’Iran, a rapporté Fars. Al Alam, géré par l’État, a déclaré qu’un autre membre du Basij avait été tué dans la province de Qazvin.

Une vidéo de style propagande intitulée “Lorsque le Basij entre”, publiée par Fars jeudi, aurait montré des membres du Basij à moto en train de nettoyer des barricades et d’arrêter des hommes dans la rue. La vidéo ne précise ni lieu ni date.

Des militants et dirigeants internationaux ont également exprimé leur inquiétude face aux manifestations et aux allégations de violence policière.

Le ministre suédois des Affaires étrangères a déclaré mercredi que la Suède soutenait les Iraniens pleurant Amini et a exigé que les autorités respectent leur droit à manifester pacifiquement. L’Allemagne a également appelé les autorités iraniennes à “autoriser les manifestations pacifiques et, surtout, à ne plus recourir à la violence” lors d’une conférence de presse mercredi.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Tariq Ahmad, a déclaré que le Royaume-Uni était “extrêmement préoccupé par les informations faisant état de graves mauvais traitements infligés à Mme Amini, et à de nombreuses autres personnes, par les forces de sécurité”.

“L’utilisation de la violence en réponse à l’expression des droits fondamentaux, par les femmes ou tout autre membre de la société iranienne, est totalement injustifiable”, a déclaré son communiqué.