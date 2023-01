Le père de Mahomes: Patrick “pensait de tout cœur” que Bears le rédigerait

À quel point Patrick Mahomes était-il proche d’être membre des Bears de Chicago?

Si vous demandez à son père Patrick Sr., non seulement son fils croyait qu’il allait être membre des Bears, mais il voulait aussi être là.

Le père de Mahomes est apparu sur “The Perkins & Spiegel Show” sur WSCR 670 The Score lundi matin et a révélé que les Bears avaient informé son fils qu’ils allaient le recruter avec la sélection n ° 3 lors du repêchage de la NFL 2017.

“Il l’a pensé de tout cœur parce qu’ils le lui ont dit”, a déclaré Mahomes Sr. “Une fois qu’ils ont échangé et obtenu Mitch [Trubisky], ça lui a fait un peu mal. Ça l’a vraiment fait.”

Les Bears ont choisi d’envoyer quatre choix aux 49ers de San Francisco afin de gagner une place et de sélectionner Trubisky avec le choix n ° 2.

Trubisky a passé quatre saisons à Chicago de 2017 à 2020, où il a affiché un dossier de 29-21 en tant que partant, tout en totalisant 10 609 verges par la passe, 64 touchés et 37 interceptions. Il a signé un contrat d’un an pour soutenir Josh Allen à Buffalo en 2021, puis est passé aux Steelers de Pittsburgh, où il a commencé cinq matchs sous le centre de l’équipe de Mike Tomlin la saison dernière.

Pendant ce temps, Mahomes, qui a mené les Chiefs à une victoire 23-20 sur les Bengals de Cincinnati lors du match de championnat de l’AFC de dimanche, est maintenant prêt à affronter les Eagles de Philadelphie en Super Bowl LVII en Arizona (12 février, 18 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports).

Il s’agit de la troisième apparition de Mahomes au Super Bowl en six saisons dans la NFL. Il a mené les Chiefs à cinq matchs consécutifs du championnat de l’AFC et a été nommé MVP de la NFL en 2018, ainsi que MVP du Super Bowl LIV.

“En fin de compte, quand ils sont passés et sont allés avec Mitch, il a eu la chance de se retrouver avec Andy Reid”, a déclaré Mahomes Sr. “Tout s’est bien passé.”

