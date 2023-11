Le père de Luis Díaz libéré par la guérilla colombienne

CNN

Le père de la star du football de Liverpool Luis Diazqui a été kidnappé par un Groupe de guérilla colombienne le mois dernier, a été libéré jeudi et remis aux représentants des Nations Unies et de l’Église catholique à Valledupar, en Colombie, selon la Conférence épiscopale de Colombie.

« Nous remercions Dieu pour la libération de M. Luis Díaz ! la conférence publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Avec lui sont déjà Mons. Francisco Ceballos, évêque de Riohacha, et Mgr. Héctor Henao, délégué aux relations Église-État, qui a formé la commission humanitaire chargée de faciliter sa libération.

Ceballos était à bord d’un hélicoptère financé par l’ONU qui a récupéré le père de Díaz, Luis Manuel Díaz, dans une zone forestière le long de la frontière colombienne avec le Venezuela.

L’ONU a déclaré que sa mission politique en Colombie travaillait en étroite collaboration avec le gouvernement colombien, l’Église catholique et le groupe de guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN) pour libérer Díaz Sr.

« Nous avons participé à sa remise de l’ELN à sa liberté », a déclaré le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, suite à une question de Caitlin Hu de CNN. “Nous étions, avec l’église, responsables des opérations proprement dites, nous avons donc utilisé nos hélicoptères et nos avions.”

Conférence épiscopale de Colombie Luis Manuel Díaz (au milieu) vu jeudi avec des membres de l’Église catholique qui ont contribué à faciliter sa libération de captivité par l’ELN.

Dujarric a ajouté que le père de Díaz avait été emmené dans l’un des bureaux régionaux de l’ONU à Valledupar, dans le nord-est de la Colombie, où il a retrouvé sa famille.

Díaz Sr. et son épouse, Cilenis Marulanda, étaient kidnappé par des hommes armés de l’ELN à moto dans une station-service à Barrancas, la ville natale de la famille dans le nord de la Colombie, le 28 octobre.

Marulanda a été secourue plus tard le même jour, mais une importante opération de recherche policière et militaire était en cours pour tenter de retrouver Díaz Sr.

Díaz a joué et marqué pour Liverpool dimanche et a plaidé pour la libération de son père après le match de Premier League contre Luton Town.

Mardi, l’ELN a déclaré que les opérations militaires colombiennes ne permettaient pas la libération de Díaz Sr., la guérilla affirmant dans un communiqué qu’elle essayait « d’éviter des incidents avec les forces officielles », faisant référence à la présence de troupes militaires dans un zone non divulguée.

Peu de temps après l’annonce de la libération de son père, Díaz a été nommé titulaire pour le match de Ligue Europa de Liverpool contre Toulouse jeudi soir en France.

“Nous sommes ravis de la nouvelle du retour sain et sauf du père de Luis Díaz et nous remercions tous ceux qui ont contribué à sa libération”, a déclaré le club dans un communiqué.

La Délégation pour la paix du gouvernement colombien et l’ELN ont toutes deux salué la libération du père de Díaz.

Dans un communiqué publié jeudi, la délégation a remercié la police et l’armée, ainsi que la mission de vérification des Nations Unies en Colombie et la conférence épiscopale, pour leur aide à la libération de Díaz Sr.

“Nous espérons qu’il retrouvera bientôt la tranquillité d’esprit, changé par un acte qui n’aurait jamais dû se produire”, peut-on lire dans le communiqué de la délégation.

« L’enlèvement est un crime qui porte cruellement atteinte à la dignité humaine, cause d’immenses souffrances aux familles et aux communautés et porte atteinte à l’humanité de la personne kidnappée dans sa plus profonde intimité. »

La délégation a ajouté que l’enlèvement a « plongé » les pourparlers de paix en cours avec l’ELN « dans une situation critique », et lors de la prochaine réunion, elle exigera que tous les prisonniers actuels de l’ELN « soient immédiatement libérés dans des conditions de sécurité et de dignité ».

Ces demandes ont été réitérées par le médiateur colombien Carlos Camargo Assis, qui a appelé l’ELN et « tous les groupes armés illégaux » à libérer toutes les victimes d’enlèvements actuellement retenues en captivité dans le pays, soulignant qu’il y a eu 79 enlèvements jusqu’à présent cette année.

En outre, la Fédération Colombienne de Football a remercié toutes les forces « qui ont rendu possible la libération de Luis Manuel Díaz, père de notre joueur Luis Díaz ».