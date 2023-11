Le père de Luis Díaz libéré après avoir été enlevé par un groupe rebelle en Colombie

Le père de Luis Díaz a été libéré après avoir été enlevé par l’Armée de libération nationale (ELN, selon son acronyme espagnol) en Colombie.

L’ELN est un groupe insurrectionnel armé qui opère dans le pays depuis 1964 et le gouvernement colombien a déclaré qu’il était responsable de l’enlèvement des parents de Diaz, Luis Manuel Diaz et Cilenis Marulanda.

Otty Patino, le négociateur de paix en chef du gouvernement colombien avec l’ELN, a déclaré que l’enlèvement des parents de Diaz avait été « perpétué par une faction de l’ELN ».

La mère de Diaz avait été secourue alors que des efforts étaient déployés pour retrouver son père, craignant qu’il n’ait été emmené de l’autre côté de la frontière colombienne vers le Venezuela. Il est cependant désormais libéré.

Liverpool a déclaré dans un communiqué qu’il “est ravi de la nouvelle du retour sain et sauf du père de Luis Diaz et nous remercions tous ceux qui ont contribué à sa libération”.

Un communiqué de la Fédération colombienne de football disait : « La Fédération colombienne de football remercie le gouvernement national, les forces militaires et la police nationale, ainsi que toutes les institutions et fonctionnaires qui ont rendu possible la libération de Luis Manuel Díaz, père de notre joueur Luis. Diaz.

« Le football en tant que discipline sportive symbolise le talent, le dévouement, le travail d’équipe et les valeurs intrinsèques de l’être humain. En Colombie, il doit continuer à être une référence de divertissement, de saine compétition, d’union et de joie.

« C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité de maintenir cette activité, ainsi que ceux qui y participent, dans la partie sportive, administrative et leurs familles, loin de tout scénario différent du sportif.

« Derrière un ballon se cachent les rêves et les espoirs des garçons et des filles, des jeunes, des femmes, des hommes et des footballeurs adultes, de leurs proches et de tout un pays.

« Le football est une passion en toute tranquillité. Que personne ne pense à nouveau à attaquer cette réalité !

Jurgen Klopp a déclaré à TNT Sports : « Lucho est vraiment heureux, il lève tout le temps le pouce, donc ça a l’air très, très bien. En termes de timing, cela n’aurait pas pu être mieux. Nous lui avons demandé et il veut (jouer), tout va bien.