Le père de Luis Díaz demande à l’évêque catholique qui l’a sauvé de l’enlèvement de l’ELN de le “marier à nouveau” à sa femme après avoir perdu son alliance pendant 13 jours d’épreuve

Le couple a été réuni près de deux semaines après avoir été pris en otage par un groupe

Diaz Snr a été contraint de marcher des kilomètres jour et nuit pendant son épreuve d’enlèvement

L’évêque catholique romain qui a sauvé le père de Luis Diaz a révélé qu’il lui avait demandé de “l’épouser à nouveau” après avoir perdu son alliance au cours de ses 13 jours d’enlèvement.

Mgr Francisco Ceballos a déclaré que Luis Manuel Díaz lui avait demandé de présider la cérémonie au cours de laquelle il renouvellerait ses vœux de mariage avec Cilenis Marulanda.

Les deux hommes ont été pris en otage ensemble le 28 octobre. Cilenis a été abandonnée au bord de la route près de sa ville natale de Barrancas peu de temps après, mais son mari, âgé de 58 ans, a été emmené vers les montagnes Perija, à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, et est resté prisonnier avec sa main gauche. aile des preneurs d’otages de l’ELN jusqu’à jeudi.

Il se repose maintenant après avoir retrouvé sa famille et parlé à son fils, l’attaquant de Liverpool, qui a raté le match de football au début du drame du kidnapping, mais a quitté le banc dimanche pour marquer un dernier but égalisateur pour Liverpool contre Luton.

Mgr Ceballos, qui a décrit jeudi comment il a été le premier membre de l’équipe humanitaire à voir Luis Manuel Díaz vivant après être allé à son secours, a déclaré : « Il m’a dit que je devais l’épouser à nouveau parce qu’il avait perdu son alliance.

“Il a dit qu’il voulait renouveler ses vœux de mariage.”

En affirmant que le père de quatre enfants n’avait officialisé sa relation avec la mère de Luis Diaz que l’année dernière, il a promis : “Nous le ferons certainement quand ils le voudront.”

Le média colombien respecté Semana a affirmé après la libération du père du footballeur que ses preneurs d’otages lui avaient volé tous ses objets de valeur avant de le remettre.

Il a attribué la responsabilité aux “hommes à moto” impliqués dans l’enlèvement de Luis Manuel Díaz et de son épouse alors qu’ils achetaient des pastèques dans une station-service, affirmant qu’ils avaient pris la bague, la chaîne et un bracelet de l’entraîneur de football.

Semana a ajouté : « Ce n’étaient pas seulement des objets coûteux. Ils avaient surtout une grande valeur sentimentale.

Mgr Ceballos n’a pas expliqué les circonstances dans lesquelles Luis Manuel avait réussi à se séparer de son alliance. On sait également qu’il s’est blessé au genou après être descendu de la moto que conduisait l’un de ses ravisseurs.

L’évêque avait précédemment révélé à une station de radio colombienne que M. Diaz avait été forcé de marcher jour et nuit pendant son enlèvement.

Parlant du moment d’émotion où il l’a rencontré alors qu’il était libéré, il a déclaré : « C’est un moment très émouvant lorsque vous voyez devant vous une personne qui a été privée de liberté.

«Je l’ai rencontré pratiquement sur le chemin qu’il parcourait.

«J’ai été la première personne à le voir. Je l’ai serré dans mes bras et il s’est mis à pleurer. Il était très émotif et très fatigué à cause des longues marches qu’il devait faire.

« Il m’a dit qu’il avait dû marcher continuellement pendant deux jours, puis quatre jours supplémentaires lorsqu’il a été kidnappé.

“Sur les 13 jours où il a été kidnappé, il a marché pendant six jours, jour et nuit.”

Lorsqu’on lui a demandé si l’entraîneur du footballeur M. Diaz était au courant de l’intense opération policière et militaire visant à piéger ses ravisseurs et à le sauver alors qu’il était encore en otage, Mgr Ceballos a expliqué : « Ce qu’il m’a dit, c’est qu’il sentait les hélicoptères très proches, qu’ils étaient très proche.

“Bien sûr, il avait peur, car lorsque l’armée mène des opérations de recherche et que les guérilleros tentent de se cacher, il arrive un moment où la personne kidnappée court un risque.

“Il craignait qu’il y ait une confrontation.”

La libération a eu lieu après que plusieurs espoirs antérieurs de sauvetage ne se soient pas concrétisés. Le groupe insurgé de gauche ELN a reconnu sa responsabilité dans l’enlèvement à la fin de la semaine dernière. Il a indiqué qu’une unité régionale appelée Front de guerre du Nord avait commis le crime.

L’enlèvement de civils est une pratique traditionnelle de l’ELN, un groupe marxiste-léniniste fondé en 1964 par des catholiques radicaux inspirés par la révolution communiste cubaine.

C’est lui qui était à l’origine d’un attentat à la voiture piégée en janvier 2019 dans une académie de police de Bogota, qui avait tué 21 personnes et en avait blessé 68 autres, ce qui en faisait l’une des attaques les plus meurtrières jamais enregistrées dans la capitale colombienne.

Les craintes se sont accrues plus tôt cette semaine après que l’ELN a retardé la libération de Diaz Snr, mais jeudi, le père de la star de Liverpool a finalement été libéré.

Des pourparlers de paix sont en cours entre l’ELN et le gouvernement colombien depuis mars 2020, lorsque la guérilla a déclaré un cessez-le-feu unilatéral, même si elle a continué à prendre en otage des innocents et à exiger des rançons.

M. Diaz a insisté après sa libération, aucune rançon n’avait été remise.

Sa femme a lancé un appel passionné aux ravisseurs pour qu’ils le libèrent après son enlèvement. Elle a déclaré alors qu’elle participait à une deuxième marche dimanche à Barrancas pour exiger sa liberté : “Je veux qu’ils le libèrent maintenant, que les gens qui le gardent le libèrent maintenant, car nous voulons le ramener chez nous”. .’

Elle a fondu en larmes après avoir parlé et a été réconfortée par un proche.