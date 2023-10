Le père de l’otage américaine libérée Natalie Raanan dit qu’elle se porte bien après ses deux semaines de captivité après qu’elle et sa mère ont été enlevées en Israël par le Hamas.

Uri Raanan d’Evanston, Illinoisa déclaré aux journalistes qu’il avait parlé au téléphone avec sa fille Natalie, 17 ans.

« Elle va bien. Elle va très bien », a-t-il déclaré.

« Je suis en larmes et je me sens très, très bien. »

Suivez l’actualité du conflit en direct – Le terminal de Rafah sera ouvert à l’aide « imminemment », déclare Sunak

L’homme de 71 ans a déclaré avoir vu aux informations qu’un Une mère et sa fille américaines seraient libérées par le Hamaset il a passé tout le vendredi à espérer que cela signifiait sa fille Natalie et son ex-femme, Judith.

Savoir que Natalie pourra peut-être célébrer son 18e anniversaire la semaine prochaine à la maison avec sa famille et ses amis est « merveilleux… la meilleure nouvelle », a-t-il déclaré.

« Je vais la serrer dans mes bras, ce sera le plus beau jour de ma vie. »

Il a ajouté qu’il pensait que Natalie et Judith, 59 ans, se rendaient à Tel Aviv pour retrouver des proches, et que toutes deux seraient de retour aux États-Unis au début de la semaine prochaine.

Le président américain Joe Biden a également célébré la nouvelle de la libération des Raanans.

« Je suis ravi qu’ils puissent bientôt retrouver leur famille, qui est ravagée par la peur », a déclaré M. Biden à Washington.

Le président s’est également entretenu avec Judith et Natalie et « a fait savoir qu’elles bénéficieraient du plein soutien du gouvernement américain pour se remettre de cette terrible épreuve », a indiqué la Maison Blanche.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que les deux Américains se trouvaient hors de la bande de Gaza et avec l’armée israélienne.

Hamas ont déclaré qu’ils les avaient libérés pour des raisons humanitaires dans le cadre d’un accord avec le gouvernement qatari.

Il s’agit des premiers otages libérés depuis que les militants du Hamas ont enlevé environ 200 personnes lors de leur déchaînement du 7 octobre.

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui a transporté les Raanans de Gaza vers Israël, a déclaré que leur libération offrait « une lueur d’espoir » pour ceux qui sont toujours détenus.

Judith et Natalie avaient quitté leur domicile situé à Evanston, dans la banlieue de Chicago, pour se rendre en Israël afin de célébrer les fêtes juives, selon des membres de leur famille.

Le 7 octobre, ils se trouvaient à Nahal Oz, près de Gaza, pour la fête de Simchat Torah, lorsque des militants du Hamas ont fait irruption dans les villes du sud d’Israël, tuant et enlevant des centaines de personnes.

Leur famille n’avait plus de nouvelles d’eux depuis l’attaque et les responsables américains et israéliens ont ensuite informé qu’ils étaient détenus à Gaza, a déclaré le frère de Natalie, Ben Raanan, au Denver Post plus tôt cette semaine.

Natalie aime l’art, le maquillage, la mode et DoorDash – « elle déteste manger à la maison », selon Ben, qui vit à Denver, Colorado.

Elle a obtenu son diplôme d’études secondaires cette année et hésitait entre aller à l’université pour étudier le design d’intérieur ou de mode et suivre un apprentissage dans un salon de tatouage.

Le Qatar a déclaré qu’il poursuivrait son dialogue avec Israël et le Hamas dans l’espoir d’obtenir la libération de tous les otages « dans le but ultime de désamorcer la crise actuelle et de restaurer la paix ».

Cette libération intervient alors que l’on s’attend de plus en plus à une offensive terrestre qui, selon Israël, vise à éliminer les militants du Hamas qui dirigent Gaza.

Dans un communiqué publié vendredi soir, d’Israël premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré : « Deux de nos personnes enlevées sont chez elles. Nous ne renonçons pas à nos efforts pour rendre toutes les personnes enlevées et disparues. »

« En même temps, nous continuerons à nous battre jusqu’à la victoire », a-t-il ajouté.