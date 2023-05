Le père de Lionel Messi nie que le déménagement en Arabie soit terminé

Le père et agent de Lionel Messi, Jorge, a démenti les informations selon lesquelles l’attaquant aurait conclu un accord pour déménager en Arabie saoudite la saison prochaine à l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

« Il n’y a absolument rien [in place] avec n’importe quel club pour la saison prochaine », a-t-il déclaré dans un communiqué mardi. « La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine la campagne de championnat avec le PSG.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Une fois la saison terminée, ce sera le moment d’analyser les choses et de voir quelles sont les options disponibles et de prendre une décision.

« Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel pour gagner en notoriété, mais il n’y a qu’une seule vérité et c’est qu’on peut assurer qu’il n’y a rien [agreed] avec quelqu’un. Pas verbal, pas signé, pas de pactes. Et il n’y en aura pas avant la fin de la saison.

« Il est irrespectueux envers les autres médias qu’il y ait des gens qui trompent consciemment et délibérément sans fournir aucune preuve, voulant transformer des rumeurs avec de mauvaises intentions en nouvelles pour favoriser leurs propres intérêts. Ils devraient avoir à expliquer pourquoi ils ne vérifient pas leurs informations. Ils ne veulent pas que la vérité ruine leurs ‘nouvelles’. »

Messi, 35 ans, est en fin de contrat en juin et son avenir reste incertain. Des sources ont déclaré à ESPN la semaine dernière qu’il quitterait le PSG après deux ans en France, mais sa prochaine décision reste inconnue.

Bien qu’un transfert vers l’Arabie saoudite ne soit pas fermé, des sources ont précédemment déclaré à ESPN que Messi envisageait de rejoindre Al Hilal, les rivaux de la ville d’Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Cependant, la Major League Soccer et son ancien club de Barcelone sont également intéressés, qui ont un certain nombre d’obstacles financiers à franchir avant de pouvoir s’engager dans une offre à l’international argentin.

Le Barça doit faire des économies massives pour pouvoir enregistrer de nouveaux contrats remis aux joueurs actuels et de nouvelles signatures avec LaLiga, mais a soumis un plan de viabilité à la ligue détaillant comment il a l’intention de faire des réductions et d’augmenter ses revenus.

Messi, quant à lui, est retourné à l’entraînement du PSG lundi une semaine seulement après s’être vu imposer une interdiction de deux semaines pour avoir sauté une session pour effectuer un voyage commercial en Arabie saoudite.

En conséquence, il a raté la victoire du week-end contre Troyes mais, à la suite d’excuses publiées sur les réseaux sociaux vendredi dernier, son interdiction a été réduite, ont indiqué des sources à ESPN, ce qui signifie qu’il pourrait être impliqué samedi contre Ajaccio.

Le PSG, éliminé de la Ligue des champions par le Bayern Munich en huitièmes de finale, compte six points d’avance en tête de la Ligue 1 avec seulement quatre matchs à jouer.