Le père de Lil Tay nie avoir simulé la mort de sa fille – Hollywood Life

Crédit image : YouTube

Lil TayLe père de s’est exprimé après que le compte Instagram de la YouTubeuse de 14 ans ait affirmé qu’il avait simulé sa mort. Christophe Espoir a fait une déclaration à TMZ le 26 septembre et a nié avoir été impliqué dans la fausse annonce selon laquelle Tay était décédé en août.

« La personne responsable de cette publication sur Instagram, ainsi que toute personne répétant l’accusation complètement fausse et diffamatoire qu’elle contient, sont pratiquement certaines de devenir accusées dans un procès en diffamation », peut-on lire dans la déclaration de Christopher. « Tout ce qui est dit est faux à 100%, et j’espère que cela devrait être évident pour tous ceux qui me connaissent, ainsi que pour la longue histoire de déclarations absurdes et fausses faites par les différentes personnes qui ont contrôlé le compte Instagram », a-t-il ajouté.

Sur l’histoire Instagram de Tay, il y a une photo de Christopher qui dit : « Ma femme raciste et misogyne abusive qui battait mon père a simulé ma mort. » Un deuxième message montre les mains de quelqu’un (apparemment celles de Tay) sur un passeport. Tay ne s’est pas prononcée de manière indépendante sur les dernières accusations portées contre son père.

En août, la famille de Tay a confirmé qu’elle était en vie après le piratage de son compte sur les réseaux sociaux et a annoncé qu’elle serait décédée. « Je veux qu’il soit clair que mon frère et moi sommes en sécurité et en vie, mais j’ai le cœur complètement brisé et j’ai du mal à trouver les mots justes pour le dire », a-t-elle déclaré. TMZ via sa famille le 10 août. « Ces 24 heures ont été très traumatisantes. Hier, toute la journée, j’ai été bombardé d’appels téléphoniques sans fin, déchirants et en larmes, de la part de mes proches, tout en essayant de régler ce gâchis.

Au milieu du drame du canular mortel, les parents de Lil Tay ont poursuivi leur bataille pour la garde du jeune de 14 ans. Sa mère, Angèle Tiandit TMZ via son équipe juridique, Christopher a été condamné à payer 275 000 $ de « pension alimentaire rétroactive pour enfants », qui remonte à 2014. Christopher doit également continuer à payer la pension alimentaire pour enfants et les « dépenses supplémentaires », ont déclaré les représentants d’Angela. L’équipe juridique a décidé que la mère de Tay serait seule responsable de toutes les décisions concernant sa fille.

« J’ai été ruinée financièrement en me battant pour les droits et la liberté de ma fille, qui n’auraient jamais dû lui être retirés », a déclaré Angela. TMZ. « Nous avons gagné notre cause devant le tribunal et mes enfants et moi pouvons enfin sortir de ce cauchemar. Ma fille peut poursuivre et réaliser ses rêves selon ses propres conditions, et nous sommes enfin à nouveau une famille heureuse, ensemble.