Le père de Lil Tay, Chris Hope, refuse de confirmer la mort alors que le mystère entoure l’article affirmant que le rappeur adolescent et son frère sont décédés

Le père de LIL Tay a refusé de confirmer si la rappeuse de 14 ans sur les réseaux sociaux est décédée au milieu des spéculations croissantes concernant sa mort subite présumée.

Tay, de son vrai nom Claire Hope Eileen Qi, serait décédée de façon inattendue dans une déclaration publiée mercredi sur sa page Instagram officielle.

Lil Tay a disparu d’Internet il y a cinq ans au milieu d’un conflit de garde entre ses parents Crédit : ABC

Christopher Hope a refusé de confirmer ou de nier si sa fille était décédée comme indiqué Crédit : Christopher John Hope/Facebook



La déclaration de mercredi n’a pas été attribuée à un membre de la famille ou à un représentant de Tay et a fourni peu de détails sur leur décès apparent

La déclaration, qui n’a pas été attribuée, indiquait que Tay et son frère étaient tous deux décédés subitement, mais ne fournissaient aucune information sur le moment et la manière, indiquant seulement que l’affaire faisait l’objet d’une enquête.

Deux anciens managers de Tay’s ont déclaré au US Sun qu’ils se méfiaient de la déclaration et qu’ils n’avaient pas été en mesure de vérifier sa légitimité.

Joint par téléphone mercredi soir, le père de Tay, Christopher Hope, a refusé de fournir des éclaircissements sur la situation.

Le US Sun a demandé à Hope si sa fille et son fils étaient morts ou non, ce à quoi il a répondu avec désinvolture: « Je ne vais pas commenter cela pour le moment. »

Hope a déclaré qu’il était au courant des spéculations croissantes sur la mort de Tay, mais a déclaré qu’il n’était pas disposé à partager d’autres informations.

Il a également refusé de confirmer si Tay vivait avec lui au moment de sa mort supposée, qui était l’auteur de la déclaration annonçant sa mort et si la police avait été informée.

« Je ne ferai aucun commentaire », a-t-il déclaré. « Je ne vais pas répondre à ça pour le moment. »

On croyait récemment que Tay vivait avec son père à Vancouver.

La police locale a déclaré n’avoir reçu aucun rapport sur sa mort supposée et n’enquête actuellement pas sur l’affaire.

Les responsables de Los Angeles, où Tay vivait autrefois avec sa mère et son frère, disent qu’ils n’ont également aucune trace de sa mort ou de celle de son frère.

DÉCLARATION SUSPECTE

La déclaration étrangement formulée annonçant le décès apparent de Tay a été partagée avec ses trois millions d’abonnés Instagram tard mercredi matin.

« C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire », a commencé le communiqué.

« Nous n’avons pas de mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible.

« Ce résultat était totalement inattendu et nous a tous laissés sous le choc. Le décès de son frère ajoute une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin. »

La déclaration n’a fourni aucune information sur le lieu et le moment où Tay et son frère seraient décédés, partageant seulement que les circonstances entourant leur mort font « toujours l’objet d’une enquête ».

L’un des anciens managers de Tay, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré au US Sun qu’ils étaient choqués et inquiets d’apprendre le décès apparent de la jeune fille « talentueuse ».

Cependant, certains détails de la déclaration leur ont semblé suspects quant à sa légitimité, a déclaré l’ex-manager.

« Une chose que je me demande, c’est qui a publié cette déclaration et pourquoi elle n’est signée par personne de la famille », a déclaré l’initié anonyme, qui n’a pas été en contact avec Tay depuis quelques années.

« Pourquoi n’est-il pas signé, ‘C’est la mère de Tay’, ou ‘C’est le papa de Lil Tay’, ou d’un représentant officiel ? Pourquoi n’y a-t-il pas de pièce jointe ?

« Pour moi, c’est un signe très révélateur. Cela n’a aucun sens. Même lorsque vous avez des décès, il y a un groupe de personnes qui se réunissent pour faire la déclaration, généralement la famille, et nous ne voyons pas cela ici.

« J’envoie mes condoléances et je suis choqué par la nouvelle. Mais je suis curieux de savoir par qui la déclaration a été publiée et [why it hasn’t been signed by anyone.]

« Je devrais être en deuil en ce moment […] mais j’ai tellement de questions. »

Tay est devenue célèbre en 2017 alors qu’elle n’avait que neuf ans Crédit : Instagram/liltay

Son frère Jason est représenté au centre ci-dessus. On ne sait pas s’il est le frère qui serait également décédé Crédit : Twitter

Les représentants de Tay disent qu’ils n’ont pas pu confirmer la légitimité de la déclaration Crédit : Instagram / Lil Tay

Harry Tsang, un autre ancien représentant de Tay, a déclaré au US Sun qu’il n’avait pas été en mesure de confirmer la légitimité de la déclaration.

« J’ai été en contact avec des personnes qui ont une compréhension intime de la situation de la famille », a écrit Tsang dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Compte tenu de la complexité des circonstances actuelles, je suis à un point où je ne peux pas définitivement confirmer ou infirmer la légitimité de la déclaration émise par la famille.

« Cette situation appelle à un examen prudent et au respect des sensibilités impliquées. Mon engagement reste axé sur la fourniture de mises à jour à la fois fiables et opportunes.

« Dans des moments comme ceux-ci, il est impératif que nous accordions la priorité à la précision et à l’empathie.

« J’encourage tout le monde à s’appuyer sur des sources d’information fiables et officielles. Nous devons faire preuve de patience en attendant de nouveaux développements avant de tirer des conclusions. »

CONTROVERSE PASSÉE

Lil Tay n’avait pas posté sur son compte Instagram depuis juin 2018, avant l’annonce choc de mercredi.

Variety a rapporté qu’ils avaient « confirmé » sa mort avec sa direction mais le représentant n’a pas été nommé.

L’adolescente est devenue virale en 2017 alors qu’elle n’avait que neuf ans, devenant connue pour ses vidéos Instagram remplies de jurons la montrant renonçant à des liasses de billets et prétendant mener un style de vie hip-hop somptueux.

Le « plus jeune fléchisseur du siècle » autoproclamé était associé à un certain nombre de rappeurs de premier plan, dont feu XXXTentacion et Chief Keef.

Elle a soudainement disparu d’Internet il y a cinq ans au milieu d’une bataille pour la garde entre ses parents, tandis que des allégations suspectes sont apparues en ligne sur sa situation familiale et sa sécurité.

En juin 2018, le flux Instagram de Lil Tay a été effacé et les mots « aidez-moi » ont été publiés dans son histoire, suscitant des inquiétudes quant à un éventuel enlèvement.

Puis, quelques mois plus tard, une série de messages accusant son père, Christopher Hope, d’abus, ont été publiés sur la page dans un piratage apparent.

Tsang, qui dirigeait Tay à l’époque, a déclaré au Daily Beast que ces allégations étaient fabriquées.

Lors d’un entretien téléphonique avec le point de vente, Tay, parlant aux côtés de sa mère, a déclaré: « En ce moment, je suis dans une mauvaise situation et je ne veux pas parler de ces choses », ajoutant que Hope avait « déposé quelque chose au tribunal et le tribunal nous a ordonné de revenir ici, et il a dit que j’étais en danger et tout.

« Il menaçait d’arrêter – de faire arrêter ma mère si nous ne rentrions pas », a-t-elle ajouté. «

Je ne l’ai pas vu pendant plusieurs années. Il ne m’a jamais vu depuis si longtemps, il est évident qu’il est juste revenu parce qu’il veut de l’argent.

Le succès de Tay a été largement attribué à son frère aîné, Jason Tian.

Jason Tian a été accusé en 2019 d’avoir exploité sa sœur en la forçant à jouer dans les vidéos et en la conseillant sur ce qu’il fallait dire.

On ne sait pas si Jason est le frère qui, selon la déclaration, est également décédé.

MONTAGE DES QUESTIONS DES VENTILATEURS

Les fans de Tay, comme son ancienne direction, ont également soulevé des questions et des inquiétudes concernant sa mort sur les réseaux sociaux.

Sur le compte Instagram de Tay, qui compte plus de 3 millions d’abonnés, une personne a écrit : « C’est tellement bizarre qu’elle ait été absente des réseaux sociaux pendant des années, et tout d’un coup, ils publient qu’elle est décédée. »

Un deuxième a écrit : « Je n’essaie pas d’être insensible mais, pas de messages depuis 5 ans et maintenant elle ET son frère sont partis ? Ça ne va pas. »

Une troisième personne a qualifié le libellé de la déclaration d' »inquiétant ».

« Des mots comme ce « résultat » et la mort de son frère ajoutent une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin sont inquiétants, car quel résultat était attendu? » l’utilisateur a demandé.

« Et pourquoi leurs décès sont-ils signalés comme si ce n’était pas au même moment… que Dieu ait une place pour eux, mais bon sang, ce ne sont pas les mots exacts que j’envisagerais d’utiliser étant donné que vous n’avez même pas dit comment ils ‘passé'[.]

« Elle avait 14 ans. Les enfants de cet âge ne meurent pas comme ça. »

Les autres membres de la famille de Tay n’ont pas répondu aux demandes de commentaires du US Sun.

Elle était célèbre pour ses vidéos pleines de jurons qui dépeignaient un style de vie hip-hop somptueux Crédit : Instagram/liltay