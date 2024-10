Le père de Liam Payne visite l’hôtel où est décédée l’ancienne star des One Direction

Geoff, le père de Liam Payne, s’est rendu à l’hôtel où son fils est décédé mercredi, s’arrêtant à l’extérieur pour lire les hommages des fans et parler à quelques-unes des nombreuses personnes rassemblées.

La BBC rapporte que, suite au décès de l’ancienne star des One Direction, son père Geoff est arrivé vendredi à Buenos Aires. pour organiser le rapatriement au Royaume-Uni de son défunt fils.

Selon la BBC, Geoff s’est d’abord rendu à la morgue de la ville, avant d’arriver à l’hôtel en début de soirée, et s’est arrêté en sortant pour regarder les nombreuses fleurs, photographies et bougies placées autour d’un arbre à proximité. Il s’est également adressé à quelques-uns des nombreux fans rassemblés et les a remerciés pour leur soutien.

Les anciens camarades de Liam des One Direction, dont Harry Styles et Zayn Malik, lui ont tous rendu hommage ces derniers jours, aux côtés de Simon Cowell, qui a formé le groupe en 2010.

Cheryl Cole, la mère du fils de Liam, Bear, a publié une déclaration vendredi, exhortant les médias à se rappeler que « Liam n’était pas seulement une pop star et une célébrité, il était un fils, un frère, un oncle, un ami cher et un père de notre fils de 7 ans. Un fils qui doit maintenant faire face à la réalité de ne plus jamais revoir son père.