Le père de l’homme armé accusé de Highland Park accusé d’avoir tiré

Le tireur accusé à Highland Park, Robert Crimo III, a plaidé non coupable et attend son procès. Les procureurs ont déclaré qu’il était monté sur le toit d’un immeuble cet été lors du défilé du Jour de l’Indépendance et avait commencé à tirer sans discernement avec un fusil de grande puissance, blessant des dizaines de personnes en plus des sept personnes qu’il avait tuées.