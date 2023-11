Le père de l’attaquant de Liverpool Luis Díaz libéré après son enlèvement en Colombie par les guérilleros de l’ELN

BARRANCAS, Colombie — Le père de l’attaquant de Liverpool Luis Díaz a été libéré jeudi par des membres d’un groupe de guérilla qui l’ont kidnappé dans le nord de la Colombie, a annoncé le gouvernement, mettant fin à 12 jours de supplice pour la famille.

L’enlèvement de Luis Manuel Díaz, le 28 octobre dans la petite ville de Barrancas, a rapidement attiré l’attention de la communauté internationale et suscité des appels en faveur de sa libération. Dimanche, le jeune Diaz a plaidé pour la liberté de son père après avoir marqué pour Liverpool lors d’un match de football de Premier League, révélant un T-shirt disant « Liberté pour papa » en espagnol.

La libération des membres de l’Armée de libération nationale, ou ELN, qui a qualifié l’enlèvement d’erreur, a été annoncée par la délégation gouvernementale qui mène actuellement des négociations de paix avec la guérilla.

Une photo publiée plus tard par l’Église catholique de Colombie, qui a contribué à faciliter la libération, montrait l’aîné Díaz portant une casquette de baseball des Chicago Bulls, une chemise grise et une veste.

“Cela a vraiment été des jours angoissants, avec une grande incertitude”, a déclaré à l’Associated Press Alfonso Diaz, un cousin de Luis Manuel Diaz. “Mais toujours avec la foi placée en Dieu pour le meilleur résultat parce que notre famille ne mérite pas d’être attaquée. de cette ampleur. »

On ne savait pas au départ qui avait commis l’enlèvement. Mais le gouvernement colombien a annoncé la semaine dernière qu’il disposait d’informations selon lesquelles Díaz avait été kidnappé par une unité de l’ELN. L’ELN a par la suite reconnu l’enlèvement, affirmant qu’il s’agissait d’une erreur et que les plus hauts dirigeants du groupe avaient ordonné la libération de l’aîné Díaz.

Un communiqué de l’ELN a indiqué dimanche que la libération prévue avait été entravée par les déploiements militaires dans le nord de la Colombie et qu’elle ne pouvait pas garantir une libération en toute sécurité dans ces circonstances. L’armée colombienne a annoncé lundi qu’elle changeait de position pour faciliter sa libération.

Les deux parents de Díaz de Liverpool avaient été kidnappés par des hommes armés à moto dans une station-service de Barrancas. Mais la mère du footballeur, Cilenis Marulanda, a été secourue en quelques heures par la police qui a érigé des barrages routiers autour de cette ville de 40 000 habitants, située près de la frontière entre la Colombie et le Venezuela.

Après l’enlèvement, des forces spéciales ont été déployées dans la région pour rechercher le père de Diaz dans une chaîne de montagnes à cheval sur les deux pays et couverte par une forêt nuageuse. La police avait également offert une récompense de 48 000 $ pour toute information le menant.

Le père de Díaz a été reçu jeudi par des représentants des Nations Unies et de l’Église catholique dans la zone de la Serranía del Perijá, où il a reçu des soins médicaux primaires.

Il a ensuite été emmené par hélicoptère à Valledupar, une communauté située à environ 90 kilomètres de Barrancas, sa ville natale dans le nord-est du pays.

L’attaquant de 26 ans est l’un des joueurs les plus talentueux de l’équipe nationale colombienne. Il a rejoint Liverpool pour un montant de 67 millions de dollars.

L’équipe a tweeté qu’elle était « ravie de la nouvelle » de la libération du père de Diaz. L’attaquant a été inclus dans la formation de départ pour le match de Ligue Europa contre Toulouse jeudi.

Le Bureau du Médiateur colombien estime qu’entre janvier 2022 et septembre 2023, les groupes armés ont procédé à 160 enlèvements et à 121 libérations.

Après la libération du père de Diaz, la délégation gouvernementale pour les pourparlers de paix a exigé dans un communiqué que l’ELN libère immédiatement toute personne qu’elle « a encore en captivité » et mette fin à sa pratique des enlèvements.

“Il n’est pas viable d’affirmer, d’un point de vue éthique, que le commerce avec des êtres humains est légal, même dans les conditions d’un conflit armé”, indique le communiqué.

Suarez a rapporté de Bogota. Les rédacteurs d’Associated Press James Robson à Manchester, en Angleterre, et Regina Garcia Cano à Caracas, au Venezuela, ont contribué à ce rapport.