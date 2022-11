Le père de Lamara Bell, victime du crash du M9, sauve la composition pour trouver des réponses

LE père de la victime de l’accident de M9, Lamara Bell, a économisé l’indemnité versée pour l’accident afin de payer des avocats pour le représenter lors d’une enquête sur un accident mortel.

Andrew Bell, 57 ans, de Falkirk, dit qu’il n’a pas dépensé un sou de sa part d’un paiement de 1 million de livres sterling à la famille de sa fille de Police Scotland pour le scandale du centre d’appels.

André Bell Crédit : John Gunion – The Sun Glasgow

Lamara Cloche Crédit : PA : Association de la presse

John Yuil Crédit : PA : Association de la presse

Et il dit qu’il est prêt à dépenser la totalité de sa part, versée l’année dernière, pour tenter de trouver des réponses.

Le mois dernier, les représentants de la Couronne ont annoncé qu’une enquête préliminaire pour l’enquête aurait lieu le mois prochain.

La jeune femme de 25 ans et son partenaire John Yuill, 28 ans, sont décédés en 2015 après qu’un appel d’urgence à la ligne 101 de la police écossaise n’ait pas été traité.

Lamara est restée vivante pendant trois jours avant que les équipes d’urgence ne la découvrent, mais est décédée à l’hôpital quatre jours plus tard.

Mais M. Bell est triste : « J’utilise l’argent pour les avocats. Ce n’est pas un problème. Pour moi, il a toujours été question de découvrir.

«Il y avait tellement de choses qui n’allaient pas dans l’affaire. Je ne sais pas grand-chose sur l’affaire, parce qu’ils ne nous le disent pas.

“Je veux qu’un avocat pose des questions en mon nom.”

Il a ajouté : « Je n’ai pas eu d’argent toute ma vie – l’argent n’a jamais été une grande chose pour moi.

« Tant que j’ai un paquet de clopes et une tasse de thé, je serai heureux.

“Pour moi, ce sera de l’argent bien dépensé.”

La police écossaise a été condamnée à une amende de 100 000 £ pour la bévue du centre d’appels l’année dernière.

Mais M. Bell a déclaré qu’il souhaitait que des personnes, dont le premier ministre Nicola Sturgeon et l’ancien chef de la police écossaise Stephen House, soient tenues responsables.

Il a ajouté: «Ils se sont attaqués à la société Police Scotland. Je veux que les individus soient tenus responsables.

La famille de M. Yuill espère également que l’enquête apportera des réponses.

Le père de John, Gordon, de Falkirk, a déclaré qu’il ne croyait pas que son fils était mort sur le coup.

Les procureurs ont déclaré que John était décédé sur le coup ou peu de temps après l’accident lorsque la police écossaise a été condamnée à une amende pour la gaffe.

Il a déclaré: «J’espère qu’ils doivent établir combien de temps John a survécu. Je ne crois pas qu’il soit mort sur le coup.”

Et il a dit qu’il voulait savoir pourquoi la voiture de John a été mise au rebut par des flics en secret. Il a ajouté: “C’est un problème majeur car nous avions nos propres experts qui allaient examiner les choses, ce qui n’est plus possible maintenant.”

La gendarme en chef adjointe Fiona Taylor a déclaré: «La mort de Lamara Bell et John Yuill a été une tragédie et nos pensées restent avec leurs enfants, leurs familles et leurs amis.

«Le chef de la police a été très clair sur le fait que la police écossaise s’engagerait dans toute procédure judiciaire qui pourrait avoir lieu. Il ne serait pas approprié de commenter davantage pour le moment. »

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré: «Nos plus sincères condoléances vont aux familles de Lamara Bell et John Yuill.

“Le gouvernement écossais note qu’une audience préliminaire devant la FAI est maintenant prévue et ne peut pas commenter davantage les procédures judiciaires en cours.”

Gordon Yuil Crédit : Michael Schofield

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5200