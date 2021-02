Le père de Lady Gaga parle de la tourmente de la famille après le dognapping d’horreur

Le père de Lady Gaga dit que la famille s’est sentie «malade» à la suite d’un horrible dognapping qui a vu son promeneur de chien abattu quatre fois et deux de ses animaux de compagnie volés.

La chanteuse a offert une récompense de 500 000 $ pour le retour en toute sécurité de ses bouledogues français – Koji et Gustav – et son promeneur de chien Ryan Fischer a été transporté à l’hôpital.

Son père a depuis parlé de la tourmente dans laquelle se trouve la famille.

Joe Germanotta a déclaré au New York Post: « Nous en sommes tout simplement malades, c’est vraiment horrible. C’est comme si quelqu’un avait emmené l’un de vos enfants. »

Ryan, 30 ans, marchait Koji, Gustavo et Miss Asia, qui ont fui les lieux et ont été récupérés par la police, juste avant 22 heures mercredi, lorsqu’un suspect inconnu l’a abattu d’une voiture et a volé les deux chiens.







(Image: Getty Images pour NARAS)



Gaga – de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta – est actuellement à Rome pour tourner un nouveau film, mais a parlé à son père à plusieurs reprises.

Il a dit qu’il lui avait dit de «rester forte» et de se souvenir que les chiens étaient ensemble.

«Ils se réconfortent», a-t-il dit à propos des animaux de compagnie.

Joe a dit qu’il ne savait pas quel était l’état de Ryan, mais des sources ont dit à TMZ qu’il se remettait bien.







(Image: COPYRIGHT INCONNU)









(Image: SplashNews.com)



Des officiers du LAPD ont été photographiés tenant Miss Asia dans ses bras, emmaillotés dans des couvertures alors qu’ils la réconfortaient après l’épreuve terrifiante.

Elle a été ramenée à la gare d’Hollywood avant d’être récupérée par le garde du corps de Gaga.

Des sources proches de la star, 34 ans, ont déclaré qu’elle était « extrêmement bouleversée » par ce qui s’était passé.

Les bouledogues français ont tendance à se vendre entre 1500 et 3000 dollars en Amérique, bien que ceux qui ont une lignée généalogique puissent aller jusqu’à 10000 dollars.









Et le statut de célébrité de Gaga pourrait faire grimper encore plus le prix des chiens de ses chiens.

Ses chiens sont souvent présentés sur ses réseaux sociaux et l’ont même rejointe sur le tapis rouge dans le passé.

Elle a déclaré l’année dernière que ses chiens l’aidaient à traverser le verrouillage du coronavirus.

Elle a dit à ses fans: « J’aimerais pouvoir voir mes parents et mes grand-mères en ce moment, mais c’est beaucoup plus sûr de ne pas le faire pour ne pas les rendre malades au cas où je l’aurais. Je traîne à la maison avec mes chiens. Je t’aime monde, nous allons tous traverser ça. Croyez-moi, j’ai parlé à Dieu – elle a dit que tout irait bien. «