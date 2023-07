Le père de Lady Gaga dit que la tendance dangereuse des concerts où des objets sont jetés sur scène est « une honte »

Le père de Lady Gaga, Joe Germanotta, parle d’une récente tendance dangereuse lors de concerts où les participants ont jeté des objets sur scène, frappant les interprètes.

Germanotta était l’invité de « America Reports » lundi lorsqu’il a déclaré à l’animatrice Sandra Smith qu’il était « dommage » que ce type de comportement devienne la nouvelle norme dans les émissions de musique en direct.

Smith a montré à Germanotta une vidéo de Harry Styles frappé à l’œil lors d’une récente représentation. « C’est quelque chose d’incroyablement dangereux qui arrive à ces artistes », a déclaré Smith.

Germanotta a répondu: « J’ai assisté à plus de 200 spectacles, et ils jettent des choses sur scène, mais normalement, c’est comme une lettre ou une veste qu’ils ont fabriquée ou des fleurs. Vous savez, quelque chose de personnel. »

« Mais maintenant, c’est comme un téléphone portable », a ajouté Smith à Germanotta en disant: « C’est ton bien le plus précieux, tu cherches toujours ton téléphone portable, et tu vas le jeter sur scène? »

Germanotta a mentionné que les fans avaient l’habitude de jeter leur « culotte » sur scène à Elvis Presley lors de ses performances.

Smith a ri avant d’ajouter: « Vous ne pouvez pas nuire à l’interprète », ce que Germanotta a accepté.

« Non. Ça va devenir comme un aéroport quand vous allez dans une arène quand vous voyez un sport ou un concert », a-t-il déclaré. « C’est vraiment vous savez, c’est dommage que cela se produise. »

Germanotta a souligné que les fans de Lady Gaga « l’aiment » et il ne voit pas ses émissions atteindre ce niveau de violence.

« Je ne dis pas que les fans d’Adele ne l’aiment pas », a-t-il ajouté.

Adele a eu une déclaration très sévère pour les fans lorsqu’elle est récemment montée sur scène au Caesars Palace.

« Avez-vous remarqué à quel point les gens oublient l’étiquette du spectacle en ce moment parce que [they’re] jeter s — sur scène? Les avez-vous vus », a déclaré Adele à son public lors de sa résidence Weekends with Adele dans une vidéo enregistrée par des fans.

« Je vous mets au défi. Osez me lancer quelque chose et je vais vous tuer », a-t-elle averti la foule tout en tenant un pistolet à t-shirt dans ses bras et en le tirant dans le public. avec enthousiasme.

« Arrêtez de jeter des choses sur l’artiste, alors que vous pouvez tirer des choses sur les gens », Adèle a dit se mettant à rire.

« C’est l’inverse total, je dois y retourner et rendre mon arme à t-shirt », a-t-elle noté à propos de l’ironie de la situation.

« J’ai vu ces gens », a-t-elle poursuivi en traversant la scène. « Ces gens l’ont perdu. Pouvez-vous imaginer? »

Pas plus tard que la semaine dernière, Drake a esquivé un téléphone portable qui lui a été lancé à mi-parcours. Le rappeur « God’s Plan » rejoint une foule d’autres stars, dont Bebe Rexha et Kelsea Ballerini, qui se sont fait lancer des objets, interrompant leurs performances.

Rexha n’a pas été en mesure d’éliminer un téléphone portable lancé sur elle aussi rapidement que Drake. Le mois dernier, Rexha a été frappée au visage avec un téléphone portable, ce qui a entraîné l’arrestation d’un homme et la chanteuse a reçu des points de suture à New York.