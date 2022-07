Le père de la victime du meurtre Lindsay Buziak engage des enquêteurs pour enquêter sur l’affaire Saanich

Le père de l’agent immobilier assassiné Lindsay Buziak a engagé une société privée de recherche et d’enquête dans l’espoir de faire avancer l’enquête de 14 ans.

Jeff Buziak a déclaré dans un message Facebook du 18 juillet que le Zonta Research Group de Vancouver avait été embauché à la fois pour enquêter sur le meurtre lui-même et pour soutenir la défense de Jeff Buziak contre une poursuite en diffamation intentée contre lui par l’agent immobilier de Victoria Shirley Zailo.

Dans l’un des cas non résolus très médiatisés du Grand Victoria, Lindsay Buziak, alors âgée de 24 ans, s’était arrangée pour montrer une maison à Saanich et a ensuite été poignardée à mort le 2 février 2008. Son petit ami de l’époque, Jason Zailo, a été le premier pour retrouver son corps bien qu’il ait été innocenté en tant que suspect et qu’aucun autre suspect n’ait jamais été nommé.

La soumission au tribunal de Shirley Zailo du 25 avril de cette année a déclaré que les publications sur un site Web appartenant à Jeff Buziak impliquent qu’elle a assassiné Lindsay, planifié et participé au meurtre, et que les lecteurs sont amenés à croire qu’elle est diabolique, psychopathe et coupable. Il indique également des messages prétendant que Shirley Zailo a poignardé Lindsay.

Dans le cadre de son enquête, Zonta a lancé une ligne de dénonciation en ligne sur zontaresearchgroup.com/tip-line pour toute personne susceptible d’avoir des informations liées à l’affaire. Une campagne de financement participatif en ligne a également été lancée pour aider Jeff Buziak à payer les services de Zonta.

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : vnc.editorial@blackpress.ca.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.