Le père de la victime de la fusillade en Floride interrompt le discours de Joe Biden

Le discours du président américain Joe Biden lors d’une célébration à la Maison Blanche sur l’adoption de la loi fédérale sur la sécurité des armes à feu a été interrompu par le père d’une victime qui a été tuée dans la fusillade de masse de Parkland. Le fils de Manuel Oliver, Joaquin, âgé de 17 ans, était l’un des 14 élèves et trois membres du personnel tués lors d’une fusillade de masse dans une école de Parkland, en Floride, en 2018, selon un rapport du Guardian. “Nous devons faire plus que cela !” Oliver a crié pendant le discours de Biden. Dans son discours, alors que Biden a salué la loi comme un “véritable progrès”, il a également déploré que le pays reste “inondé d’armes de guerre”, selon AP.

Le président Biden a littéralement arrêté son discours pour entendre ce que l’homme disait et a convenu qu’il y avait plus à faire. L’homme peut être vu debout à son siège et à l’écoute. https://t.co/xcOrwzqb1W

