Le père de la star d’EastEnders, Natalie Cassidy, Charles, est mort à 84 ans alors que la star du feuilleton en deuil dit: «  Il était mon monde entier  »

NATALIE Cassidy a révélé que son père bien-aimé Charles est décédé à l’âge de 84 ans.

La star d’EastEnders a déclaré aux fans que son père était son «monde entier» alors qu’elle partageait son chagrin.

BBC

Le père de Natalie Cassidy est décédé à l’âge de 84 ans[/caption]

«J’ai été très calme ces dernières semaines. J’ai perdu mon précieux papa il y a trois semaines aujourd’hui », a-t-elle écrit.

«Je n’allais pas vraiment faire ce post, mais je sentais que je ne pouvais pas venir ici et être un bouton sans que tout le monde sache que ma vie a changé.

«Il était mon monde entier et je ne suis pas sûr de ce que je vais faire sans lui.

«Tout ce que je sais, c’est que ma famille, mes amis et mon travail faciliteront les choses.

«Je ne peux pas croire à quel point j’ai de la chance d’avoir des gens aussi merveilleux dans ma vie. C’est vraiment à ces moments-là que vous réalisez à quel point les relations sont importantes et que la compagnie, l’amitié et l’amour sont si importants.

«Perdre quelqu’un est difficile. Le fait de ne plus jamais revoir quelqu’un est cruel. Mais ça fait partie de la vie. Et nous continuons et avons nos souvenirs. ‘Charles William Cassidy 1937-2021. Le meilleur papa et grand-père du monde. Tu nous manques tellement mais nous nous sommes l’un l’autre à cause de vous.

La co-star de Natalie EastEnders, Jacqueline Jossa, a commenté: «Désolé d’entendre cette belle fille, je t’aime, toi et ta famille. Gros bisous. »

Charles vivait avec Natalie, son petit ami Marc Humphreys et leurs deux enfants, Eliza, 10 ans, et Joanie, quatre ans, avant de mourir.

L’année dernière, elle a déclaré aux fans que son père souffrait de problèmes de santé.

«Ces derniers jours ont été un peu un défi», a-t-elle déclaré aux fans.

«Papa ne va pas très bien, rien de grave, mais ça te fait réaliser qu’ils ne seront pas là pour toujours.

«Perdre maman jeune signifie que nous sommes si proches. Dans ma tête, je sens qu’il va toujours avoir cet âge, vivre avec moi et être parfois un peu grincheux.

«Mais nous savons que ce n’est pas vrai. Il est aussi fort qu’un boeuf, alors j’espère qu’il restera encore longtemps. Perdre des gens est une partie si difficile de notre vie, quel que soit leur âge ou la façon dont ils passent.





La mère de Natalie, Evelyn, est décédée alors que l’actrice n’avait que 19 ans.

Elle a eu un cancer de l’intestin et est décédée en 2002 à l’âge de 63 ans.

Natalie est revenue à EastEnders en tant que Sonia Fowler en avril de cette année après que les écrivains aient décidé de donner une pause à son personnage.

Sonia est apparue pour la première fois sur Albert Square en 1993 et ​​fait partie du spectacle depuis.