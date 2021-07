Le père de la star de Teen Mom Chris Lopez SLAMS la mère de Tyler Baltierra pour s’être moquée de Black Lives Matter et dit « c’est toi le problème! »

Le père de la star de TEEN Mom 2, Chris Lopez, SLAMMED la mère de Tyler Baltierra pour s’être moquée de Black Lives Matter sur Teen Mom OG.

Busta Loper a réagi à une scène de l’émission MTV et a dit à la mère de Tyler, Kimberly, qu’elle était « le problème ».

13 Le père de Chris Lopez a critiqué la mère de Tyler pour sa position sur le mouvement Black Lives Matter

13 Il a appelé la mère de Tyler dans la section commentaires d’une publication Instagram Crédit : TikTok

13 Busta a dit qu’elle faisait partie du « problème »

Le dimanche, un Maman ado compte de fan a partagé un clip du spectacle de Tylerla femme de Catelynn Lowell critiqué par ses parents pour avoir porté une chemise Black Lives Matter.

Lorsqu’on lui a demandé si elle portait vraiment la chemise, Catelynn, 29 ans, a répondu : « Oui, je le suis parce que je soutiens le mouvement Black Lives Matter. »

Plus tard dans l’épisode, Catelynn a raconté à Tyler, 29 ans, le contrecoup qu’elle avait reçu pour avoir porté la chemise.

Lorsqu’un producteur a demandé si quelqu’un dans sa famille partageait les opinions politiques plus libérales du couple, Tyler a répondu : « Nous sommes d’un côté dans cette guerre. »

Un nombre de MTV les fans se sont précipités vers la section des commentaires pour féliciter Catelynn et Tyler pour la façon dont ils ont géré la situation, car la mère de Tyler a déclaré ouvertement qu’elle ne soutenait pas le mouvement.

13 Les parents de Tyler ont clairement indiqué qu’ils n’aimaient pas la chemise de Kailyn

13 Elle a déclaré qu’elle soutenait le mouvement

Busta a également profité de la section des commentaires pour féliciter Tyler, écrivant: « Je félicite ce jeune homme !!!

« Très peu de mots mais efficace peu de mots prononcés fort !!

«Je trouve drôle comment MTV a minimisé cela, mais laisse mon fils ou d’autres de couleur dire quelque chose de sa poche et c’est un tout autre récit !!!

13 Busta s’est rendu dans la section des commentaires pour critiquer la famille de Tyler

13 Il a également félicité Tyler pour avoir défendu ce en quoi il croit

« Certains de ces commentaires sont très décevants !! & J’ai hâte de rencontrer les gens de Ty (le père).”

Il a poursuivi : « Tout ce que nous pouvons faire, c’est prier pour des gens comme ça !! Pour ceux qui disent ou pensent encore que » TOUTES LES VIES COMPTENT « , je dis ceci…

« Oui, toutes les vies comptent, mais jusqu’à ce que « LES VIES NOIRES COMPTENT », il n’y a aucun moyen que « TOUTES LES VIES PEUVENT COMPTER !!!! »

« Pour ceux qui ne sont pas d’accord, c’est bien, vous avez ce droit, mais comprenez QUE VOUS FAITES PARTIE DU PROBLÈME !!!! »

13 Catelynn et Tyler ont été ouverts au sujet de leurs opinions politiques différentes de celles de ses parents Crédit : Instagram/teenmom

13 La mère de Tyler a été franche au sujet de ses opinions conservatrices sur la série Crédit : MTV

Busta a conclu: « Encore une fois, Ty, je vous félicite et vous remercie, ainsi que votre femme pour votre soutien !!!!!!!!

« Merci de m’avoir permis d’exprimer mon opinion, administrateur. A tous une bonne journée !!!! ️”

Catelynn et Tyler, qui partagent trois filles et attendent leur quatrième, jouent dans Ados Maman OG.

Pendant ce temps, Chris apparaît aux côtés de l’ex Kailyn Lowry, 29 ans, sur Maman adolescente 2.

Le couple partage son fils Lux, trois ans, et son fils Creed, 11 mois.

13 Chris apparaît sur Teen Mom 2 aux côtés de l’ex Kailyn Crédit : Anthony Serrantonio

13 Les ex partagent deux fils ensemble Crédit : Instagram

Aditionellement, Kailyn partage son fils de 11 ans Isaac avec son ex Jo Rivera et son fils de sept ans Lincoln avec son ex-mari Javi Marroquin.

Plus tôt ce mois-ci, Kailyn a ombragé ses ex, y compris Chris, en déclarant que elle « reste toujours avec les tricheurs ».

Kail lui a demandé Podcast Convos Café avec Lindsie Chrisley : « Dans une amitié ou dans tout type de relation, disons qu’une relation survient lorsque vous découvrez quelque chose et peut-être que c’est vieux, et que vous n’y réagissez pas vraiment, parce que vous êtes comme si c’était vieux, donnons le bénéfice du doute, des choses comme ça.

« Mais ensuite, quelques semaines, quelques mois ou un an s’écoulent et vous le découvrez, mais vous le découvrez avec des détails importants et lourds.

« Avez-vous toujours le droit d’être bouleversé ? Et puis pour quelque chose d’aussi important restez-vous ami avec la personne ou ne restez-vous pas ami avec la personne ? »

13 Kailyn est la mère de quatre fils Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Kailyn a poursuivi: « Je pense que le plus proche que je pourrais assimiler à cela est de dire que vous sortez avec quelqu’un et dites que vous avez découvert qu’ils ont triché il y a un an. Et puis vous êtes comme d’accord, je suis contrarié, mais il y a quelque chose que je peux faire à propos de ça, et les choses vont bien depuis un an…

« Eh bien, quelques semaines passent et vous découvrez les principaux détails.

« Je veux dire, si je parle d’expérience, je reste avec le tricheur. »