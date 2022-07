Le père de la star de Love Island révèle qu’il a “mal au ventre” après avoir lu des commentaires cruels sur sa fille

Le père de TASHA Ghouri a partagé ce que c’est que de voir le public troller sa fille alors qu’elle est dans la villa Love Island.

Tarek, 55 ans, s’est ouvert sur les abus «horribles» que sa fille malentendante a subis, ciblant en particulier son handicap.

Le mannequin et danseur malentendant, 23 ans, est le premier candidat sourd de Love Island.

Elle porte un implant cochléaire et lit sur les lèvres dans la villa.

Tarek est actif sur les réseaux sociaux depuis que Tasha a rejoint Love Island et après que toutes les familles des insulaires ont suivi une formation sur les réseaux sociaux par ITV2.

Il a vu de première main les choses terribles que les gens disent à propos de sa fille.

“C’est juste choquant”, a déclaré Tarek au Mirror. « Ça a été horrible. ‘vache sourde et muette. B****. Merde. Elle a baisé tous les mecs de la villa, genre truc », a-t-il dit au Mirror.

« C’est méchant et inutile. Ça me fait coller au ventre, en fait.

« Je ne sais pas ce qui pousse les gens à penser comme ça. Ils ne les connaissent même pas. C’est assez bizarre.

Tarek et Tasha ont discuté de la pêche à la traîne à laquelle elle pourrait être confrontée en raison de son handicap dans la villa, sa fille danseuse lui assurant qu’elle irait bien.

“Elle a dit: ‘Papa, ce n’est pas la première fois que j’ai ça'”, a-t-il expliqué.

“Nous n’avons pas de place pour les commentaires haineux, cette émission parle d’amour.”





Tarek avait précédemment déclaré qu’il était satisfait du niveau de soins que les producteurs de Love Island avaient mis en place pour les Islanders.

Il a déclaré: «J’étais initialement inquiet à cause de l’histoire de certains de ces types de spectacles.

«Mais au fur et à mesure que nous en parlions et que je m’impliquais davantage dans le processus, ITV était très inclusif – y compris la famille – et cela a renforcé la confiance très rapidement.

« Le devoir de diligence qu’ils ont est fantastique. Je dois dire que ça a été minutieux.

«J’ai des numéros personnels de personnes qui peuvent appeler si je vois quelque chose à la télévision dont je ne suis pas, vous savez, pas satisfait ou si Tasha se comporte d’une manière qui ne serait pas normale pour elle.

“Et je sais que je peux joindre quelqu’un et qu’il peut intervenir et découvrir ce qui se passe.”

La chaîne a prolongé sa procédure de devoir de vigilance de cette huitième série de Love Island.

Les insulaires ont reçu une formation vidéo et des conseils couvrant un langage inclusif autour du handicap, de la sexualité, de la race et de l’ethnicité, des comportements et des micro-agressions.

Et ils ont regardé des vidéos mettant en vedette d’anciens insulaires qui couvraient ce à quoi ils devaient s’attendre, comment faire face, faire face à la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux et s’adapter à la vie loin de l’émission.

Regardez Tasha sur Love Island, à 21h sur ITV2.

