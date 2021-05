Le père de la star de la télévision Sneha Wagh succombe à COVID, l’actrice écrit une note émotionnelle sur la perte de son «pilier le plus fort» | Actualités télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision Sneha Wagh a récemment informé les fans de la tragique nouvelle de la mort de son père due au COVID-19 et à la pneumonie et a exprimé les souffrances émotionnelles qu’il lui a causées.

Samedi 1er mai, l’actrice de ‘Chandragupt Maurya’ s’est rendue sur Instagram pour partager un message sincère sur la disparition de son père. Elle a également écrit un court poème pour exprimer ce qu’il signifiait pour elle et les leçons qu’il enseignait avant son départ soudain.

Wagh a révélé qu’elle serait également son premier héros et qu’elle avait le cœur brisé de vivre dans un monde dépourvu de lui.

Elle a écrit: «Vous avez apporté des sourires sur tant de visages avec vos mots chaleureux, pour égayer les jours. Vous étiez un homme bon patient, avec un cœur bon. Vous nous avez appris à être confiants et forts. nos rêves. Vous nous avez demandé à maintes reprises d’être loyaux, humbles, honnêtes et d’être de meilleures versions de nous-mêmes. Toujours un gentleman … Vous serez toujours le premier héros! C’est juste le cœur brisé que maintenant nous devons vivre ce vide, le vide sans vous. Nous ne pourrions pas vous dire adieu! Nous ne pouvions pas faire grand-chose! et maintenant, la vie ne sera plus jamais la même! « .

Jetez un œil à son message sincère:

Sneha a également posté d’adorables photos d’elle et de son père lorsqu’elle était petite fille et des photos récentes du duo père-fille. Elle a légendé le message en disant: «Après avoir combattu pendant un mois la lutte contre la pneumonie et la covid-19, j’ai perdu mon père … brisant nos cœurs en un million de morceaux, notre pilier le plus grand et le plus fort n’est plus.

Jamais ressenti ce genre de douleur auparavant. Peu importe ce que vous traversez dans la vie, perdre un parent ne se rapproche de rien. «

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour consoler Sneha sur sa perte tragique. Tandis qu’un utilisateur écrivait: «Que son âme repose en paix, il sera toujours fier de la femme que vous êtes devenue… sincères condoléances à vous et à votre famille… que le tout-puissant donne la force à votre famille de supporter cette irréparable perte, « un autre a commenté, » sincères condoléances. «

Sneha a fait ses débuts d’actrice dans l’émission télévisée marathi «Adhuri Ek Kahani», puis a joué dans «Kaata Rute Konala». Elle a fait ses débuts à la télévision en hindi avec l’émission «Jyoti» et a ensuite joué dans des émissions telles que «Ek Veer Ki Ardaas … Veera» et «Chandragupt Maurya».